Германия и Нидерланды обвинили Россию в «широком» применении химического оружия

Россия разрабатывает, производит и широко применяет на фронте в Украине запрещенное химическое оружие. Об этом, как передает агентство Reuters, заявил нидерландский министр обороны Рубен Брекелманс, ссылаясь на данные разведок Нидерландов и Германии.
Он подчеркнул, что использование химических отравляющих веществ становится «нормализованной, стандартизированной и все более распространенной» практикой российских войск, которые используют начиненные химикатами боеприпасы, чтобы заставить украинских военных покинуть укрытия и стать уязвимыми для конвенционных видов оружия.
По словам Брекелманса, известно о по меньшей мере трех смертях украинских военнослужащих, связанных с применением химического оружия. Кроме того, как минимум 2500 человек обратились за медицинской помощью с симптомами, характерными для отравления токсичными химикатами.
Как сообщается, информация, которой располагают на этот счет власти Нидерландов, подтверждается данными службы внешней разведки Германии.
Reuters отмечает, что обвинения в адрес России в использовании химического оружия звучали и раньше, но до сих пор не получили независимого подтверждения. Так, в мае прошлого года США впервые обвинили Россию в применении на фронте хлоропикрина. Это токсичное вещество, которое Германия использовала еще во время Первой мировой войны, в высоких концентрациях может быть смертельным для человека.
Представители Москвы, в свою очередь, выступали с аналогичными обвинениями в адрес украинских военных. Так, в частности, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на этой неделе заявила, что ФСБ якобы обнаружила на востоке Украины тайник с взрывными устройствами, содержащими хлоропикрин. В Киеве обвинения в применении запрещенных видов вооружения отвергают.