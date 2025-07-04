Аномальная жара в Японии грозит миру дефицитом чая матча

Аномально жаркий 2024 год привел к неурожаю чая матча в Японии, что грозит дефицитом этого продукта во всем мире, сообщает агентство Reuters.

Так, по данным Японского метеорологического агентства, 2024 год стал самым жарким в стране с 1898 года, а июль прошлого года – самым жарким за всю историю метеонаблюдений.

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В результате пострадали чайные плантации в японских префектурах Айти и Киото. Последняя, как отмечает агентство, отвечает за четверть всего японского производства чая матча. Так, местные фермеры рассказали журналистам, что прошлогодний урожай матчи оказался по крайней мере на 25 процентов меньше, чем обычно.

На фоне неурожая мировой спрос на произведенный в Японии чай матча вырос по меньшей мере в десять раз. При этом экспорт этой японской продукции в прошлом году в стоимостном выражении вырос на четверть до 36,4 миллиарда иен (примерно 252 миллиона американских долларов).

В свою очередь, цены на японскую матчу, по данным Всемирной японской чайной ассоциации, в прошедшем мае достигли рекордных уровней. Так, на аукционе в Киото цена одного килограмма матчи составила более восьми тысяч иен, что на 170% больше, чем годом ранее. При этом предыдущий ценовой рекорд, установленный в 2016 году, составлял всего 4,8 тысячи иен за килограмм матчи.

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Матчей называют разновидность зеленого чая, который делают из измельченных чайных листьев растения Camellia Sinensis. Готовый продукт представляет собой ярко-зеленый порошок очень мелкой фракции. Для приготовления его заливают кипяченой водой. Готовый напиток, как и другие разновидности зеленого чая, богат антиоксидантами и содержит много кофеина.