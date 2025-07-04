Исчезновение «королевы неба» расследуют спустя 88 лет

Американские исследователи объявили о новой экспедиции на отдаленный тихоокеанский остров Никумароро — спустя 88 лет после исчезновения летчицы Амелии Эрхарт. Цель миссии — выяснить, не являются ли обнаруженные на спутниковом снимке объекты останками ее самолета, сообщает Fox News.

О запуске проекта под названием Taraia Object Expedition сообщили в совместном пресс-релизе Фонд исследований Университета Пердью (штат Индиана) и Институт археологического наследия (штат Орегон). По данным ученых, так называемый «Объект Тараиа» представляет собой визуальную аномалию на спутниковом изображении острова Никумароро, расположенного примерно на полпути между Австралией и Гавайями.

Названы самые доступные страны для жизни в Европе Где самые дешевые продукты? А где самый дорогой алкоголь? Экономика 6 минут чтения

Экспедиция направится на остров, чтобы на месте подтвердить или опровергнуть гипотезу о том, что аномалия может быть обломками самолета Эрхарт. Американка летала на самолете «Электра» и исчезла 2 июля 1937 года во время попытки облететь Землю по экватору.

Президент университета Пердью Манг Чианг заявил, что «дух первопроходцев» все еще живет в стенах университета: «Около девяти десятилетий назад Амелию Эрхарт пригласили в Пердью. Президент университета лично помогал ей готовить самолет к кругосветному перелету». Эрхарт в свое время работала в университете карьерным консультантом для женщин и советником аэрокосмического факультета, проживая в женском общежитии.

Старший вице-президент Пердью Стивен Шульц напомнил, что сама Эрхарт и ее муж и менеджер Джордж Патнэм собирались вернуть «Электру» в университет по завершении исторического перелета.

Руководитель Института археологического наследия Ричард Петтигрю назвал экспедицию «возможно, самой значимой попыткой за все время наконец закрыть дело». По его словам, количество свидетельств, указывающих на Никумароро как возможное место крушения или посадки, настолько велико, что «у нас просто нет выбора, кроме как двигаться вперед и надеяться вернуться с доказательствами».

Что погубило «королеву неба» Муж решил сделать талантливую летчицу звездой — в одном из перелетов она погибла Мир 11 минут чтения

Согласно одной из наиболее популярных гипотез, Амелия Эрхарт не потерпела крушение в океане, а совершила вынужденную посадку на острове Никумароро, где оказалась отрезанной от внешнего мира и впоследствии погибла.

«Холод» рассказывал историю Амелии Эрхарт — одной из самых известных женщин-пилотов в истории авиации. В 1932 году она стала первой женщиной, совершившей одиночный беспосадочный перелет через Атлантику. Ее называли символом мужества и прогресса, а ее исчезновение во время кругосветного полета в 1937 году стало одной из самых загадочных тайн XX века.