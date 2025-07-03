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Мир

Ученые рассказали о влиянии привычки смотреть ускоренные видео на память и внимание

2 минуты чтения 17:36 | Обновлено: 18:05

Все больше людей предпочитают смотреть видео, слушать подкасты и аудиокниги на повышенной скорости. Особенно это популярно среди молодежи: по результатам одного из опросов среди студентов в Калифорнии, 89% изменяют скорость воспроизведения онлайн-лекций, пишет Science Alert.

Издание отмечает, что с точки зрения когнитивной науки, восприятие речи проходит три этапа: сначала мозг должен расшифровать и осмыслить поток слов (этап кодирования), затем информация попадает в рабочую память, где временно хранится и обрабатывается, прежде чем быть перенесенной в долговременную память. Но рабочая память имеет ограниченные ресурсы. Если информация поступает слишком быстро, мозг просто не успевает ее обработать — возникает перегрузка, и часть данных теряется, подчеркивается в публикации.

Люди обычно говорят со скоростью около 150 слов в минуту. Человек может понимать речь и на скорости в 300, и даже на 450 слов в минуту, но вопрос, как отмечается, не в понимании, а в том, как хорошо такая информация сохраняется в памяти.

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Метаанализ 24 научных работ, посвященных обучению через видеолекции, показал: ускоренное воспроизведение снижает результативность усвоения материала. Если воспроизводить видео на скорости до 1,5x, потери минимальны — в среднем на 2 процентных пункта по тесту. Но при скорости 2x и выше снижение результатов уже ощутимо: на скорости 2,5x — минус 17 пунктов.

Издание добавляет, что у людей старшего возраста (от 61 года) негативный эффект от ускорения оказался более выраженным, чем у молодежи. Вероятно, это связано с возрастным снижением объема рабочей памяти. Авторы исследования полагают, что пожилым людям стоит смотреть обучающие материалы в обычном или даже замедленном темпе.

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Неизвестно, можно ли «натренировать» мозг регулярно смотреть ускоренные видео и уменьшить негативный эффект. Возможно, молодые люди лучше справляются с нагрузкой просто потому, что привыкли к ней. Также пока нет данных о возможных долгосрочных последствиях для мозга — станет ли он устойчивее к когнитивной нагрузке или, наоборот, будет сильнее утомляться.

Наконец, важный фактор — удовольствие от процесса. Даже если память не страдает, многие люди отмечают, что ускоренный просмотр снижает интерес и вовлеченность. Это может сказаться на мотивации и желании продолжать обучение.

Тем не менее, быстрая перемотка уже стала частью цифровой культуры. Люди все чаще выбирают скорость вместо глубины — и пока научные данные не дают однозначного ответа, к чему это приведет.

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