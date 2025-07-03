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Мир

Шарлиз Терон рассказала о домогательствах режиссера и его попытке оправдаться

2 минуты чтения 10:43

Голливудская звезда и обладательница «Оскара» Шарлиз Терон стала гостьей подкаста Call Her Daddy, где рассказала о сексуализированных домогательствах известного режиссера в начале своей карьеры, сохранив его имя в тайне, сообщает Variety.

Инцидент, по ее словам, произошел во время одного из первых прослушиваний актрисы в 1994 году. Терон рассказала, агентство направило ее на кастинг, который проходил прямо в доме режиссера в субботу вечером. Мужчина открыл ей дверь в шелковой пижаме, предложил выпить и в какой-то момент положил руку на колено. Ранее актриса уже упоминала этот неприятный эпизод. Тогда она также говорила, что извинилась перед режиссером и ушла. Но через восемь лет, когда он предложил ей работу, она подняла вопрос о случившемся, но он ушел «ушел от разговора».

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В новом интервью Терон рассказала, что, после того, как в 2019 году она обнародовала эту историю, режиссер «занервничал» и написал ей письмо, в котором попытался объяснить, что она тогда «все неправильно поняла».

«Я даже не хочу произносить его имя. Он знает, что речь идет именно о нем. И если кто-то когда-нибудь спросит меня о нем напрямую, я буду абсолютно честна. Мне даже нравится, что он теперь живет с мыслью, что правда может всплыть в любой момент», — заявила Шарлиз Терон.

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Актриса активно выступает в защиту жертв сексуализированного насилия и занимается благотворительностью. В 2007 году она основала фонд The Charliza Theron Africa Outreach Project, который занимается профилактикой ВИЧ/СПИДа и насилия в отношении молодежи, особенно в Африке. Терон также неоднократно говорила о своем собственном опыте пережитого насилия в детстве. Так, в 2019 году она рассказала, как ее мать застрелила отца-алкоголика. Это убийство было признано актом самообороны , и ей не предъявили обвинений. Шарлиз Терон на тот момент было 15 лет.

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