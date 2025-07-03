Суперъяхты миллиардеров достигли небывалых размеров

Рынок суперъяхт переживает настоящий бум — богатые люди стремятся обзавестись не просто яхтой, а настоящим «плавучим дворцом» длиной свыше 50 метров. Об этом пишет Би-би-си.

Издание приводит статистику по продажам. Так, в 2022 году были построены на заказ 1 024 суперъяхты — на 25% больше, чем в 2021. В 2023 — уже 1 203. И, хотя в текущем году производители судов ожидают некоторое снижение в количестве (до 1138 судов), средняя длина яхт продолжает расти.

Формального определения суперъяхты с указанием конкретных характеристик не существует, отмечает Би-би-си, но портал Boat International описывает такое судно как «роскошную частную яхту длиной от 24 метров, с профессиональным экипажем».

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Всплеск интереса к этому виду роскоши произошел после пандемии коронавируса. Пока отели были закрыты, богатейшие люди мира начали рассматривать яхты как личные, изолированные от всех «острова безопасности». Собеседница Би-би-си, совладелица итальянской верфи Amer Барбара Армерио, говорит, что сегодня ее клиенты стали еще больше ценить «пространство, свободу и возможность быть ближе к морю». Все чаще владельцы яхт просят увеличить окна, расширить открытые палубы и обеспечить прямой доступ к воде.

Кроме того, внушительный размер яхты, по мнению Армерио, дает чувство безопасности. «Плывешь ли рядом с горбатыми китами или получаешь приветствия от рыбаков на островах Фиджи — яхта позволяет чувствовать силу и защищенность», — говорит предпринимательница.

Стоимость таких судов варьируется от 40 миллионов долларов за сравнительно компактную модель до 350 миллионов за 105-метровый лайнер со всеми удобствами: от спа и кинотеатров до вертолетной площадки и спортзала, отмечает Би-би-си. Половина всех суперъяхт в мире строится в Италии, где судостроители за 2023 год заработали почти девять миллиардов долларов. На втором месте Турция, а на третьем — Нидерланды.

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Основными покупателями, по информации Boat International, остаются американцы, но растет число заказчиков из Турции, Индонезии и Мексики. Доля российских клиентов сократилась из-за санкций, введенных после вторжения в Украину.