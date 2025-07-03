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СМИ назвали возможных преемников Кадырова

2 минуты чтения 11:50 | Обновлено: 11:53
СМИ назвали возможных преемников Кадырова

Газета The New York Times сообщила, что в Чечне обсуждается возможная передача власти в связи с ухудшением состояния здоровья действующего главы республики Рамзана Кадырова. По данным издания, в последние месяцы он стал заметно реже появляться на публике, а с 2023 года его внешняя слабость стала очевидна и в видеозаписях, публиковавшихся в российских СМИ.

Адам Кадыров. Фото: Dmitry Azarov / Kommersant / Sipa USA / Vida Press

На фоне слухов о болезни Рамзан Кадыров начал продвигать своего 17-летнего сына Адама. Весной подросток был назначен секретарем Совета безопасности Чечни и представителем отца в региональном МВД. Также он получил две государственные награды, одна из которых — за «участие в боевых действиях». Однако, по российским законам, главой региона может стать только гражданин не младше 30 лет. Передача власти несовершеннолетнему потребовала бы обхода законодательства.

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По данным NYT, в окружении Кадырова есть и другие возможные кандидаты. Первый — Магомед Даудов, председатель парламента Чечни, известный в том числе по сообщениям о преследованиях представителей ЛГБТ в 2017 году. Он регулярно представляет Кадырова на официальных мероприятиях. Второй — Апти Алаудинов, бывший высокопоставленный чиновник, после увольнения отправившийся на фронт в Украину. Сейчас он активно появляется на федеральных телеканалах в роли комментатора боевых действий.

Апти Алаудинов. Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Kremlin / Reuters

Эксперты, с которыми говорили журналисты NYT, отмечают, что и Кадыров, и его семья занимают исключительное положение в российской системе управления. Их лояльность Кремль поддерживает с помощью федеральных субсидий — в 2024 году они составили около 700 миллионов долларов. Влияние Кадырова внутри региона обеспечивают лояльные силовики и до 25 тысяч бойцов, обученных за счет федерального бюджета. Эти силы также называют личной армией Кадырова.

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По оценке политолога Екатерины Шульман, система «деньги в обмен на лояльность» может сохраниться и после смены руководства республики — при условии, что у центра сохранятся ресурсы. Она считает, что существенных потрясений в Чечне не произойдет, если не изменится объем финансирования из Москвы.

Собеседники NYT из числа чеченцев, живущих в эмиграции, рассказывают, что в Грозном не исключают возможной передачи власти по наследству. Однако, по их словам, у части жителей республики вызывают недоумение кадры, на которых чиновники старшего возраста отчитываются перед подростком, не имеющим политического опыта.

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Фото:пресс-служба Кремля
Автор:Анна Калтыгина

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