Кадыров опубликовал размышления о болезни и смерти

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале опубликовал видео, в котором он размышляет о жизни, болезнях и смерти. Эти кадры, как отмечается, стали своеобразным ответом «сплетникам».

«Все чаще слышу сплетни о моей болезни — мол, я умираю, мне осталось немного. Во-первых, болезнь и смерть — это путь каждого человека. Никто из живущих не миновал этой дороги. Во-вторых, не болезнь и не угроза укорачивают жизнь. Ее длину определяет лишь тот, кто даровал дыхание. Если мне суждено прожить 50, 60 или 70 лет, я их проживу, как предписано, и никто не отнимет ни дня», — говорит закадровый голос по-русски на фоне идущего мимо башни Кадырова.

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Также в видео Кадыров обращается к «сплетникам», которые, по его словам, «без мужества прячутся, словно мыши, за границей». На этом короткое видео заканчивается. В подписи к нему глава Чечни призвал «не распускать пустых слухов и не сеять смуту».

Сообщения о смертельной болезни Кадырова появились в апреле 2024 года. Тогда «Новая Газета Европа» написала, что он уже несколько лет страдает от некроза поджелудочной железы и регулярно проходит лечение в одной из московских клиник. В публикации утверждалось, что в Москве начали искать ему замену еще осенью 2023 года. Однако он по-прежнему остается на своем посту.

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В марте текущего года «Важные истории» со ссылкой на анонимные источники среди действующих и бывших сотрудников ФСБ, журналистов и правозащитников утверждали, что Кадыров конфликтует с Владимиром Путиным из-за своих переговоров с ближневосточными монархиями по вопросам активов и безопасности семьи.

В мае в своем телеграм-канале Кадыров рассуждал о своей отставке. Однако вскоре он встретился с Путиным и не попросил освободить его от должности.