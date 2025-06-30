СМИ: на руке 17-летнего Адама Кадырова заметили часы за 27 млн долларов

На прошедшей 28 июня свадьбе 17-летнего сына главы Чечни Адама Кадырова гости сфотографировали юношу в эксклюзивном аксессуаре — наручных часах Jacob & Co. Billionaire ASHOKA, украшенных 320 бриллиантами. Стоимость этой модели оценивается в 27,7 миллиона долларов (около 2,1 миллиарда рублей), пишет телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».

На сайте Ashoka указано, что часы этой модели существуют всего в нескольких модификациях ограниченной серии.

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Некоторые источники, например Mail.ru и Starhit, утверждают, что часы могут стоить около 550 миллионов рублей (около семи миллионов долларов), ссылаясь на другие конфигурации модели и возможные скидки. Однако «ВЧК‑ОГПУ», утверждает, что речь идет о модели Ashoka с 320 бриллиантами, которые стоят в разы дороже.

Видео с Адамом Кадыровым, на руке которого можно видеть эти часы, опубликовали различные СМИ, а также гости брачной церемонии. Кроме того, сообщалось, что на свадьбу Кадыров-младший приехал на зеленом Mercedes G-Class лимитированной серии.

О том, что несовершеннолетний Адам Кадыров женится, стало известно 27 июня. Как выяснилось, церемония прошла в родительском доме семьи. Невесту зовут Медни. По данным СМИ, она является дочерью чеченского сенатора Сулеймана Геремеева. Как рассказал позже Рамзан Кадыров, во время свадьбы молодоженов поздравил Владимир Путин.

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Младший сын главы Чечни, 17-летний Адам Кадыров занимает пост помощника главы республики и является секретарем Совбеза Чечни. В мае он получил очередную награду — памятную медаль к 25-летию ОМОН «Ахмат-Грозный».

Это далеко не первая награда несовершеннолетнего Адама Кадырова. В марте этого года он был удостоен ведомственной медали Росгвардии «За боевое отличие», а в декабре 2024 года ему передали на вечное хранение орден чеченского полководца времен Кавказской войны наиба Имамата Байсангура Беноевского.

Кроме того, в октябре 2023 года Кадыров-младший получил звание героя Чечни после того, как он избил в грозненском СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Позже суд ьв Грозном приговорил последнего к трем с половиной годам колонии.