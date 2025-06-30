СМИ: на руке 17-летнего Адама Кадырова заметили часы за 27 млн долларов

На прошедшей 28 июня свадьбе 17-летнего сына главы Чечни Адама Кадырова гости сфотографировали юношу в эксклюзивном аксессуаре — наручных часах Jacob & Co. Billionaire ASHOKA, украшенных 320 бриллиантами. Стоимость этой модели оценивается в 27,7 миллиона долларов (около 2,1 миллиарда рублей), пишет телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».
На сайте Ashoka указано, что часы этой модели существуют всего в нескольких модификациях ограниченной серии.
Некоторые источники, например Mail.ru и Starhit, утверждают, что часы могут стоить около 550 миллионов рублей (около семи миллионов долларов), ссылаясь на другие конфигурации модели и возможные скидки. Однако «ВЧК‑ОГПУ», утверждает, что речь идет о модели Ashoka с 320 бриллиантами, которые стоят в разы дороже.
Видео с Адамом Кадыровым, на руке которого можно видеть эти часы, опубликовали различные СМИ, а также гости брачной церемонии. Кроме того, сообщалось, что на свадьбу Кадыров-младший приехал на зеленом Mercedes G-Class лимитированной серии.
О том, что несовершеннолетний Адам Кадыров женится, стало известно 27 июня. Как выяснилось, церемония прошла в родительском доме семьи. Невесту зовут Медни. По данным СМИ, она является дочерью чеченского сенатора Сулеймана Геремеева. Как рассказал позже Рамзан Кадыров, во время свадьбы молодоженов поздравил Владимир Путин.
Младший сын главы Чечни, 17-летний Адам Кадыров занимает пост помощника главы республики и является секретарем Совбеза Чечни. В мае он получил очередную награду — памятную медаль к 25-летию ОМОН «Ахмат-Грозный».
Это далеко не первая награда несовершеннолетнего Адама Кадырова. В марте этого года он был удостоен ведомственной медали Росгвардии «За боевое отличие», а в декабре 2024 года ему передали на вечное хранение орден чеченского полководца времен Кавказской войны наиба Имамата Байсангура Беноевского.
Кроме того, в октябре 2023 года Кадыров-младший получил звание героя Чечни после того, как он избил в грозненском СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Позже суд ьв Грозном приговорил последнего к трем с половиной годам колонии.