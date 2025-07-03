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Мир

Ученые зафиксировали редкий межзвездный объект

2 минуты чтения 18:30

Астрономы обнаружили в Солнечной системе комету 3I/ATLAS, прилетевшую из межзвездного пространства, сообщает NASA. Объект был впервые обнаружен 1 июля с помощью телескопа в чилийском поселке Рио-Уртадо, входящего в систему предупреждения о столкновении астероидов с Землей ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System).

В НАСА подчеркнули, что комета не угрожает Земле, и минимальное расстояние до нее будет не менее 1,6 астрономических единиц, то есть это примерно в полтора раза больше расстояния от Земли до Солнца. Сейчас 3I/ATLAS находится в 4,5 астрономических единицах от Солнца, а максимальное сближение до 1,4 астрономических единиц произойдет 30 октября — в этот момент комета окажется между орбитами Земли и Марса.

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Издание о космосе Earth Sky отмечает, что эта комета стала третьим обнаруженным межзвездным объектом в Солнечной системе. Первый — астероид Оумуамуа — ученые открыли в 2017 году, а второй — комету Борисова — в 2019 году.

НАСА сообщает, что комета будет оставаться видимой для наземных телескопов до сентября, пока она не приблизится к Солнцу. В начале декабря наблюдения за объектом можно будет возобновить, так как он появится с другой стороны от Солнца.

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Астроном Королевской обсерватории в Гринвиче Джейк Фостер сказал The Guardian, что невооруженным глазом комету вряд ли удастся разглядеть, однако ее можно будет увидеть с помощью любительских телескопов в конце 2025 — начале 2026 года. В скором времени ученые смогут назвать более точную информацию о яркости объекта.

Проект Virtual Telescope Project планирует провести прямую трансляцию полета кометы в ночь на пятницу, 4 июля.

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