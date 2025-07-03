ВОЗ призвала повысить цены на алкоголь и табак

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запустила новую инициативу под названием «3 к 35», которая призывает к повышению цен на алкоголь, табак и сладкие напитки как минимум на 50% к 2030 году. Об этом говорится на сайте организации.

В публикации сказано, что потребление табака, алкоголя и сладких напитков приводит к росту числа случаев неинфекционных заболеваний (НИЗ), к которым относятся болезни сердца, рак и диабет. Эти заболевания являются причиной более 75% всех смертей в мире, в то время как исследования показали, что повышение цен на 50% может предотвратить 50 миллионов преждевременных смертей в течение следующих 50 лет.

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ВОЗ предлагает повысить цены за счет налогов на здоровье (health taxes) — это пошлины, взимаемые с определенных товаров и услуг, которые считаются вредными для здоровья.

«Налоги на здоровье — один из самых эффективных инструментов, которые у нас есть. Они сокращают потребление вредных продуктов и создают доход, который правительства могут реинвестировать в здравоохранение, образование и социальную защиту. Пришло время действовать», — заявил помощник генерального директора по вопросам укрепления здоровья, профилактики и контроля заболеваний ВОЗ Джереми Фаррар.

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В рамках инициативы ВОЗ планирует в течение ближайших 10 лет собрать триллион долларов. В докладе также сказано, что с 2012 по 2022 год почти 140 стран повысили налоги на табак, что привело к росту реальных цен в среднем более чем на 50%, что «показывает, что масштабные изменения возможны».

При этом отмечается, что сейчас правительства некоторых стран напротив вводит льготы для производителей нездоровых продуктов, например, табака. ВОЗ выступила с призывам к таким странам пересмотреть свою политику и избегать таких льгот для поддержки эффективной борьбы с табаком и защиты общественного здоровья.