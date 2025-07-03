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Мир

Пожилая пара может попасть под суд за кражу золота с затонувшего корабля

2 минуты чтения 19:41

80-летнюю американскую писательницу Элеонору «Гей» Кортер и ее 82-летнего мужа Филиппа обвинили в том, что они помогли французскому дайверу продать золото, которое он украл с затонувшего в XVIII веке судна. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, французское судно «Le Prince de Conty» затонуло у берегов Бретани во время шторма зимой 1746 года. Его обломки были обнаружены более двух столетий спустя на глубине 10–15 метров. Через год после обнаружения, остатки корабля были разграблены, а в 1985 году их исследование прекратили после очередного шторма. 

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Однако в 2018 году глава французского департамента подводной археологии Мишель Л’Ур заметил подозрительную продажу пяти золотых слитков на сайте аукционного дома США. Продавцом была американская писательница. При этом сама Кортер и ее муж отрицают обвинения. По словам женщины, золото ей подарили друзья из Франции, 78-летняя Аннет Мэй Пести и ее уже покойный партнер.

В 1999 году Пести рассказала в телешоу, что якобы нашла золото во время погружения у западноафриканского острова Кабо-Верде. Однако следователи ей не поверили и обратили внимание на деятельность ее зятя, подводного фотографа Иве Гладу. Тот в 2022 году признался, что достал золото с обломков корабля в процессе примерно 40 погружений, которые он совершал в течение 20 лет. 

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Гладу утверждал, что продал все слитки в 2006 году отставному военному, проживающему в Швейцарии, и отрицал, что когда-либо передал их американской писательнице. При этом следователи выяснили, что фотограф был знаком с Кортер с 1980-х годов — они несколько раз отдыхали вместе.

Писательницу и ее мужа задержали в 2022 году. Французские следователи пришли к выводу, что у них было в общей сложности не менее 23 золотых слитков, из которых супруги продали 18 на сумму более 192 тысяч долларов в том числе через платформу eBay, а деньги должны были передать Гладу.

Теперь французская прокуратура потребовала передать дело в суд и заявила, что судебное разбирательство, вероятно, состоится в 2026 году.

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