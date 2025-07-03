СМИ рассказали о грядущем коллапсе авиасообщения в Европе

Ближайшие месяцы могут оказаться одним из худших периодов в функционировании авиасообщения в Европе за последние годы из-за забастовок, нехватки персонала и мощностей. Эксперты ожидают значительных задержек рейсов, отмечает Politico.

Издание напоминает, что прошлым летом в европейских аэропортах были зафиксированы самые большие задержки за последние 25 лет. В этом году Еврокомиссар по транспорту Апостолос Дзидзикостас ожидает ухудшения ситуации и призывает правительства стран ЕС ускорить подготовку и наем авиадиспетчеров.

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Цицикостас в письме министрам транспорта ЕС отметил, что в 2024 году показатель количества совершенных рейсов в один из самых загруженных дней составил 35 тысяч рейсов. Нынешним летом еврокоммисар ожидает достижения отметки в 38 тысяч рейсов.

Politico отмечает, что проблему нехватки авиадиспетчеров не получится решить быстро — обучение одного специалиста занимает около трех лет. Кроме того, воздушное пространство Европы управляется 40 различными поставщиками аэронавигационных услуг. Это фрагментирует воздушные пути — в ближайшее время Европе понадобится больше авиадиспетчеров, чем в любом другом регионе мира — 27 тысяч человек.

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Европейские авиакомпании при этом пытаются самостоятельно воздействовать на власти стран Европы, публикуя собственные списки юрисдикций с наибольшим временем задержек. К таким государствам, по данным Ryanair, относятся Франция, Испания, Германия, Португалия и Великобритания. Компания считает ответственными за эту ситуацию министров транспорта и Еврокомиссию.

В ответ чиновники заявляют, что особенности работы авиадиспетчеров являются лишь третьей по важности причиной задержек. К самым важным они, как отмечает Politico, относят «геополитические соображения и требования обороны». На претензии Ryanair в министерстве транспорте Франции ответили замечанием, что сама авиакомпания занимает лишь 26 место в рейтинге пунктуальности среди европейских перевозчиков.