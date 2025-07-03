Россиянину вынесли приговор за изнасилования детей и съемку порно

Жителя Астрахани, чье имя не называется, приговорили к 23 годам колонии строгого режима по делу о «многочисленных преступлениях против половой неприкосновенности малолетних». Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета по Астраханской области.

В пресс-релизе сказано, что 47-летнего мужчину обвиняли в действиях сексуального характера в отношении малолетних, шести эпизодах изнасилования малолетней, а также в том, что свои действия он снимал на камеру «в целях изготовления порнографических материалов».

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Следствие и суд выяснили, что мужчина совершил преступления в период с 2015 по 2023 годы, а его жертвами стали дети от четырех до 13 лет. Процесс расследования находился на особом контроле у главы местного следственного управления.

Помимо наказания в виде лишения свободы, Трусовский районный суд в Астрахани приговорил мужчину к принудительному лечению и наблюдению у психиатра по месту отбывания наказания.

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Ранее стало известно, что в Красноярском крае было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования тремя подростками 10-летнего мальчика. Сообщалось, что это произошло в детском спортивном лагере «Сосновый бор». По словам матери пострадавшего, подростки несколько дней истязали и насиловали ее сына пластиковой бутылкой.

Кроме того, в Великобритании двух мужчин обвинили в изнасиловании и убийстве 13-месячного ребенка, которого те пытались усыновить. Их задержали в 2023 году после того, как мальчик попал к медикам без признаков жизни, и те вскоре констатировали его смерть. Также жителей Великобритании обвинили в изготовлении и распространении непристойных фотографий ребенка.