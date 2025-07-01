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Криминал

Подростки изнасиловали 10-летнего мальчика бутылкой в детском лагере

2 минуты чтения 12:27 | Обновлено: 13:35

Следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования тремя подростками ребенка в детском спортивном лагере в Сухобузимском районе Красноярского края. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления Следственного комитета.

«25 и 27 июня 2025 года трое подростков 11 и 13 лет <…> совершили в отношении 10-летнего ребенка иные насильственные действия сексуального характера», — говорится в сообщении следователей.

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Отмечается, что пострадавший рассказал о случившемся матери и воспитателю лагеря. По факту произошедшего Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, которые были совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад по возбужденному уголовному делу.

Мать пострадавшего рассказала местному «Восьмому каналу», что инцидент произошел в детском оздоровительном лагере «Сосновый бор». По словам женщины, подростки несколько дней истязали ее сына и насиловали пластиковой бутылкой. 

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«Подошли к нему, перевернули его на живот. Взяли подушку, положили ему на голову. И он сказал, что он не знает — то ли сели на нее, то ли как — и давили. Затем сняли с него штаны и бутылкой из-под минералки запихивали и засовывали где-то пять минут. После этого они остановились и ушли. Мой сын вышел на улицу, сильно плакал. Они его били каждый день после отбоя, чтобы он никому ничего не рассказывал. 27-го числа ситуация повторилась», — рассказала женщина.

По ее словам, ребенок не кричал и не просил о помощи, потому что боялся, что «будет только хуже». Близкий к силовикам телеграм-канал Baza пишет, что у пострадавшего мальчика диагностировали повреждения прямой кишки, ушибы и ссадины.

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