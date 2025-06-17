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Криминал

Пару мужчин обвинили в изнасиловании и убийстве годовалого ребенка

2 минуты чтения 10:34

В Великобритании двоим мужчинам, которые пытались усыновить 13-месячного мальчика, предъявлены обвинения в его убийстве, а также многочисленных эпизодах насилия над ним, в том числе сексуализированного. Об этом сообщает местная полиция.

В ходе слушаний перед судом предстали 36-летний Джеймс Варли и 31-летний Джон МакГован-Фазакерли. Оба они были задержаны после того, как в июле 2023 года в госпиталь города Блэкпул, в котором они жили, доставили мальчика Престона Дейви. Ребенок попал к врачам без признаков жизни и вскоре был объявлен мертвым.

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Как сообщается, Варли и МакГован-Фазакерли находились в процессе усыновления ребенка. Теперь им предъявлены многочисленные обвинения, включающие в себя обвинение в убийстве, жестоком обращении, нанесении тяжких телесных повреждений и сексуализированном насилии над малолетним. Среди прочего мужчин обвиняют в изготовлении и распространении непристойных фотографий ребенка.

Следующее заседание суда назначено на 13 октября. На нем подсудимые должны ответить, признают ли они свою вину. Как сообщается, до своего ареста Варли работал учителем старших классов в одной из местных школ. 

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В апреле в Кыргызстане по подозрению в систематических изнасилованиях 15-летней падчерицы был задержан 43-летний житель Сузакского района Джалал-Абадской области. 

Как сообщалось, о сексуализированном насилии рассказала сама девочка. По ее словам, отчим впервые изнасиловал ее, когда ей было 12 лет. При этом девочка утверждает, что ее мать знала о преступлениях мужчины, но не предприняла никаких действий, а вместо этого обвинила и отругала ее саму.

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