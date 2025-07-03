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Мир

Бывшего агента ФБР уличили в связях с секс-работницами и сокрытии отношений с иностранкой

2 минуты чтения 20:38

Бывшего агента ФБР уличили в связях с вовлеченными в секс-индустрию женщинами и сокрытии контактов с иностранкой. Служебная проверка выявила систематические нарушения, включая использование рабочего телефона для организации интимных встреч, пишет RTVI.us

Министерство юстиции США опубликовало итоги внутреннего расследования в отношении бывшего агента ФБР, занимавшего руководящую должность. Как установило Управление генерального инспектора (OIG), сотрудник систематически пользовался услугами вовлеченных в секс-индустрию женщин — как в США, так и за рубежом, при этом организовывая встречи через служебный телефон.

Также выяснилось, что агент в течение длительного времени поддерживал близкие отношения с иностранной гражданкой, но не уведомил об этом руководство, что является прямым нарушением правил бюро. Аналогично он скрывал и другие контакты с женщинами, которым платил за секс.

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Несмотря на серьезность нарушений, уголовное преследование бывшего сотрудника начато не было. Материалы переданы в ФБР, где будет принято решение о возможных дисциплинарных мерах.

Как уточняет Washington Post, специальный агент по надзору (SSA) — это руководитель группы оперативников, контролирующий их работу. Издание напоминает, что за последние годы в ФБР уже возникали скандалы, связанные с проституцией во время командировок. В частности, в другом докладе Минюста рассказывалось о сотрудниках, посещавших публичные дома и массажные салоны в странах Юго-Восточной Азии.

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Некоторые сотрудники отрицали свою причастность, но проведенные полиграфические тесты говорили об обратном. Были также попытки удалить компрометирующие данные с рабочих телефонов.

По внутренним правилам ФБР, оплата интимных услуг и сокрытие связей с иностранцами считается грубыми нарушениями. За это предусмотрены увольнение и дисциплинарная ответственность, в том числе для руководителей, не отреагировавших на нарушения.

Ведомство подчеркивает, что подобные действия представляют угрозу для национальной безопасности, создавая риски вымогательства и утечки конфиденциальной информации.

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