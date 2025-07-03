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Мир

Стройку супермаркетов остановили ради спаривающихся змей

2 минуты чтения 19:07 | Обновлено: 19:23

В городе Ширгисвальд на востоке Германии пришлось приостановить строительство двух супермаркетов — Edeka и Aldi — из-за пары редких ужей, обосновавшихся на стройплощадке. У рептилий сейчас идет брачный сезон, и по законам об охране природы их нельзя беспокоить, пишет BILD.

Обыкновенная медянка (Coronella austriaca). Фото: Paul Ritchie / Flickr

Змей обнаружили во время обязательной экологической проверки с участием специально обученных собак. Рептилии оказались Coronella austriaca — обыкновенные медянки — неядовитые ужи, занесенные в список охраняемых видов. Они облюбовали заброшенную промышленную территорию, где планировалось возвести магазины. Теперь стройка заморожена как минимум до сентября — до завершения сезона размножения.

Компания Edeka оказалась в более выгодной ситуации: змеи выбрали участок под будущую парковку, поэтому строительство самого магазина может продолжаться. А вот Aldi повезло меньше — ужи расположились прямо на месте строительства, и вся деятельность там теперь под запретом.

«Охрана флоры и фауны для нас — не просто слова, — подчеркнул региональный директор Edeka Ян Гашек. — Мы строго соблюдаем природоохранные нормы и продолжим строительство только после новой проверки территории».

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По словам представителей компаний, после окончания брачного периода биологи еще раз обследуют территорию, чтобы удостовериться, что змеи больше не нуждаются в защите. Только тогда строительные работы будут возобновлены.

Ранее индийском городе Мокама школьный повар нашел мертвую змею в еде, выбросил ее и подал блюдо детям. Более 100 учеников отравились. После этого местные жители вышли на протесты и перекрыли дорогу.

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