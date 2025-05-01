Более сотни детей заболели из-за змеи в школьной еде

В одной из школ индийского города Мокама повар столовой нашел в еде мертвую змею, выкинул труп и подал эту еду детям на обед. Более сотни обедавших в тот день в столовой детей заболели, сообщает South China Morning Post со ссылкой на Комиссию по правам человека в Индии.

После появления в местных СМИ новости о том, что дети заболели из-за школьного обеда, протестующие местные жители перекрыли дорогу, говорится в заявлении Комиссии.

Инцидент произошел на прошлой неделе, 24 апреля. Город Мокама находится в штате Бихар — это один из беднейших регионов Индии, пишет South China Morning Post.

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Школа является государственной, обед был подан примерно 500 детям, уточнили представители Комиссии по правам человека. Комиссия заявила, что потребовала от местных высокопоставленных государственных чиновников и полиции «подробного отчета», в котором должны быть указаны «данные о состоянии здоровья детей».

В заявлении говорится, что инцидент поднимает «серьезную проблему нарушения прав человека в отношении учащихся».

В Индии ежедневно миллионы учащихся государственных школ получают бесплатные обеды. Власти считают это способом побудить детей получать образование, сообщила South China Morning Post.

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В 2013 году в округе Саран штата Бихар 23 школьника умерли после того, как им подали еду, приправленную пестицидами, пишет издание.

В 2014 году 54 ученика государственной школы в районе Ситамархи штата Бихар заболели после того, как съели обед, в котором позже была обнаружена змея. После обеда детей тошнило, некоторые теряли сознание, рассказывали представители местных властей.

В 2023 году похожий инцидент произошел в государственной средней школе в городе Арария на севере провинции Бихар. 98 школьников заболели после обеда, в еде так же была найдена мертвая змея. 18 детей попали в больницу. Местные власти рассказали, что продукты в 60 местных школ поставляет благотворительная неправительственная организация.