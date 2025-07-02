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Мир

Женщины становятся добрее с возрастом

2 минуты чтения 14:54

Ученые из Университета Вашингтона в США выяснили, что с наступлением среднего возраста у женщин снижается склонность к гневу, а способность контролировать эмоции, наоборот, возрастает. Результаты исследования были опубликованы в журнале Menopause.

По словам исследователей, ранее большинство научных работ было сосредоточено на изучении депрессии в период перименопаузы и ранней менопаузы. Однако эмоциональным проявлениям, таким как гнев, уделялось гораздо меньше внимания.

Перименопауза — это переходный этап к менопаузе, во время которого в организме женщины постепенно снижается уровень половых гормонов, и со временем прекращаются менструации.

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Новое исследование, в котором приняли участие более 500 женщин в возрасте от 35 до 55 лет, изучило влияние хронологического и репродуктивного возраста на проявление гнева. Результаты показали, что с возрастом у женщин значительно снижаются склонность к вспышкам гнева без видимой причины и  общее чувство враждебности, ослабевает эмоциональная реакция на раздражители и реже проявляется агрессивное поведение. Исключение составил только подавляемый гнев, который не связан с возрастом женщины. 

Аналогичную тенденцию продемонстрировали и стадии репродуктивного старения: после поздней репродуктивной фазы интенсивность гнева также уменьшалась. Это может говорить о том, что способность к эмоциональной саморегуляции улучшается в среднем возрасте.

«Известно, что колебания гормонального фона в послеродовом периоде, при менструальном цикле у женщин репродуктивного возраста, а также в перименопаузе могут вызывать резкие перепады настроения, сопровождающиеся вспышками гнева и враждебности. Просвещение женщин о возможных изменениях настроения в эти уязвимые периоды и активное управление симптомами могут существенно улучшить качество жизни и общее здоровье», — отметила заместитель директора Общества по изучению менопаузы Моника Кристмас.

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Авторы подчеркнули необходимость дальнейших исследований гнева у женщин в контексте повседневной жизни. Это, по их словам, поможет лучше понять механизмы эмоциональной регуляции и разработать более эффективные стратегии управления гневом для женщин среднего и старшего возраста.

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