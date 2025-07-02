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Мир

«Сложенному мальчику» выпрямили позвоночник в Китае

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Цзян Яньчэню из провинции Шаньдун на севере Китая, страдающему анкилозирующим спондилитом, также известным под названием болезнь Бехтерева, после нескольких операций выпрямили позвоночник, что позволило ему встать прямо. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как пишет издание, болезнь Бехтерева вызывает сильное воспаление суставов и связок позвоночника. Этим заболеванием Цзян страдал со времен учебы в начальной школе. Из-за него шея студента была отогнута назад, расстояние между головой и ягодицами было равно ширине ладони, а его рост уменьшился до одного метра.

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«Его голова была обращена вверх. Он почти не видел, когда надевал носки или брюки, и ему приходилось полагаться на осязание», — рассказала Юй Мэйин, мать Цзяна. При этом, несмотря на заболевание, он сдал вступительный экзамен в старшую школу, лежа на коврике для йоги, в 2022 году и был принят в Дэчжоуский университет на специальность «Энергетика и электротехника».

В августе прошлого года Цзян обратился за медпомощью к Лян Ицзяню, специализирующемуся на тяжелой коррекции позвоночника. В течение нескольких месяцев студенту провели четыре операции, в ходе которых ему разрезали, ломали и выравнивали кости.

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«Цзян перенес в общей сложности четыре операции, каждая из которых была чрезвычайно сложной — технически, они находились на верхнем пределе хирургической сложности. Последняя операция длилась более 12 часов, и его позвоночник был скорректирован примерно на 170 градусов. Как только он пройдет реабилитацию, он сможет вернуться домой», — рассказал Лян.

Теперь Цзян может полностью выпрямиться, что позволяет ему ровно лежать на кровати. Его история завирусилась в китайских соцсетях, пользователи которых выразили Цзяну поддержку.

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