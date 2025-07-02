EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Группа «Тату» объявила о воссоединении

2 минуты чтения 15:23 | Обновлено: 16:06

Бывшая солистка «Тату» Юлия Волкова в своем инстаграм-аккаунте рассказала о воссоединении группы. В соцсетях другой участницы — Елены Катиной — появились подтверждения этой информации. 

Волкова опубликовала две фотографии с Катиной и сопроводила пост подписью: «Все и обо всем — в наших глазах. И не только. Впереди много нового и интересного. Погнали!».

В инстаграм-аккаунте Елены Катиной второго июля появился тизер совместной фотосессии с бывшей коллегой, подписанный так: «Нам не нужно начинать заново. Мы просто продолжили». А ранее, 16 мая, она анонсировала концерт с Юлией Волковой. Согласно афише, он пройдет 19 июля на ялтинском курорте «Мрия». «Снова вместе», — написано на концертной афише.

Как ухаживать за кожей
Как ухаживать за кожей
10-ступенчатый уход — это миф? А SPF-крем спасет от старения? Разбираемся с дерматологом
Общество11 минут чтения

Как пишет РБК Life, билеты на это событие уже есть в продаже. На сайте «Яндекс Афиши» взрослый билет можно купить за пять тысяч рублей. «Эксклюзивный концерт», как сказано в описании мероприятия, пройдет в пляжной зоне с видом на море, плато Ай-Петри и ночные огни Крымского побережья.

Под фотографиями участниц «Тату» в соцсетях уже сотни комментариев, в том числе вопросы о том, реальное ли это воссоединение или так называемый прогрев аудитории  «ради одного концерта».

Группа «Тату», созданная в 1999 году продюсером Иваном Шаповаловым и композитором Александром Войтинским, быстро приобрела популярность в России и за ее пределами — в частности, благодаря провокационного имиджу. Волкова и Катина заняли третье место на музыкальном конкурсе «Евровидение-2003» в Риге. 

Российские звезды возвращаются в Европу
Российские звезды возвращаются в Европу
«Отмена» легенд классической музыки продлилась недолго. Даже тех, кто был связан с Путиным
Политика12 минут чтения

Дуэт распался в 2011 году, однако «Тату» возвращались к совместным выступлениям на отдельных мероприятиях. Например, они выступили на церемонии открытия Олимпиады 2014 года в Сочи, а в 2022 года — вышли на сцену стадиона «Динамо» в Минске.

Ранее в Центре по борьбе с дезинформацией при Совете национальной безопасности и обороны Украины группу «Тату» обвинили в пособничестве российской пропаганде.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Россиянина выдворили из Латвии после научной лекции про идеологию
Политика
Россиянина выдворили из Латвии после научной лекции про идеологию
Его «сдал» впоследствии раскаявшийся информатор местного аналога ФСБ
16:54
Российские звезды возвращаются в Европу
Политика
Российские звезды возвращаются в Европу
«Отмена» легенд классической музыки продлилась недолго. Даже тех, кто был связан с Путиным
00:01
Война превратила Украину в полигон оружия будущего
Мир
Война превратила Украину в полигон оружия будущего
Она обошла Россию в креативности, а вторжение «помогло» расцвести украинским стартапам
17:54 1 июля
Я переехала в США, и мне нравится
Общество
Я переехала в США, и мне нравится
Я работаю медсестрой и получаю за смену столько, сколько в моем родном городе получила бы за месяц
00:01 1 июля
Украинскому военному выжгли на теле надпись «Слава России»
Мир
Украинскому военному выжгли на теле надпись «Слава России»
По его словам, это сделала медицинским паяльником хирург из Донецка
18:15 30 июня
Азербайджан отменяет Россию
Политика
Азербайджан отменяет Россию
Баку обвиняет полицию Екатеринбурга в убийстве и пытках азербайджанцев. Кремль называет это «работой правоохранителей»
15:31 30 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования