Группа «Тату» объявила о воссоединении

Бывшая солистка «Тату» Юлия Волкова в своем инстаграм-аккаунте рассказала о воссоединении группы. В соцсетях другой участницы — Елены Катиной — появились подтверждения этой информации.

Волкова опубликовала две фотографии с Катиной и сопроводила пост подписью: «Все и обо всем — в наших глазах. И не только. Впереди много нового и интересного. Погнали!».

В инстаграм-аккаунте Елены Катиной второго июля появился тизер совместной фотосессии с бывшей коллегой, подписанный так: «Нам не нужно начинать заново. Мы просто продолжили». А ранее, 16 мая, она анонсировала концерт с Юлией Волковой. Согласно афише, он пройдет 19 июля на ялтинском курорте «Мрия». «Снова вместе», — написано на концертной афише.

Как ухаживать за кожей 10-ступенчатый уход — это миф? А SPF-крем спасет от старения? Разбираемся с дерматологом Общество 11 минут чтения

Как пишет РБК Life, билеты на это событие уже есть в продаже. На сайте «Яндекс Афиши» взрослый билет можно купить за пять тысяч рублей. «Эксклюзивный концерт», как сказано в описании мероприятия, пройдет в пляжной зоне с видом на море, плато Ай-Петри и ночные огни Крымского побережья.

Под фотографиями участниц «Тату» в соцсетях уже сотни комментариев, в том числе вопросы о том, реальное ли это воссоединение или так называемый прогрев аудитории «ради одного концерта».

Группа «Тату», созданная в 1999 году продюсером Иваном Шаповаловым и композитором Александром Войтинским, быстро приобрела популярность в России и за ее пределами — в частности, благодаря провокационного имиджу. Волкова и Катина заняли третье место на музыкальном конкурсе «Евровидение-2003» в Риге.

Российские звезды возвращаются в Европу «Отмена» легенд классической музыки продлилась недолго. Даже тех, кто был связан с Путиным Политика 12 минут чтения

Дуэт распался в 2011 году, однако «Тату» возвращались к совместным выступлениям на отдельных мероприятиях. Например, они выступили на церемонии открытия Олимпиады 2014 года в Сочи, а в 2022 года — вышли на сцену стадиона «Динамо» в Минске.

Ранее в Центре по борьбе с дезинформацией при Совете национальной безопасности и обороны Украины группу «Тату» обвинили в пособничестве российской пропаганде.