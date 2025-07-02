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Мир

Paramount заплатит Трампу миллионы долларов за интервью Харрис

2 минуты чтения 12:05

Медиа-конгломерат Paramount Global согласился выплатить 16 миллионов долларов в рамках урегулирования иска, поданного президентом США Дональдом Трампом из-за интервью его соперницы на выборах, экс-вице-президента Камалы Харрис, в программе CBS News «60 минут» (60 Minutes). Об этом сообщает CBS News.

Отмечается, что в рамках соглашения сумма будет направлена в фонд будущей президентской библиотеки Дональда Трампа, а также на покрытие его судебных расходов. При этом сам Трамп не получит прямых выплат.

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Также Paramount согласилась опубликовать стенограммы интервью с кандидатами в президенты, проводимые в рамках программы CBS News «60 минут». При этом компания подчеркивает, что соглашение не является признанием вины.

Трамп подал иск в октябре прошлого года, когда он еще был кандидатом в президенты. По данным телеканала, тогда многие юристы расценили жалобу как атаку на Первую поправку к Конституции США. Поводом для иска стали два разных фрагмента ответа вице-президента Камалы Харрис на вопрос о ситуации на Ближнем Востоке — один в раннем выпуске Face the Nation, а другой — в полной версии программы 60 Minutes на CBS News.

Отмечается, что иск был подан в федеральный суд в Амарилло, штат Техас — округ, где работает только один судья, назначенный самим Трампом в 2019 году. Юристы Трампа сослались на закон штата о защите прав потребителей, предназначенный для борьбы с вводящей в заблуждение рекламой. Однако само интервью не проводилось в Техасе, и у CBS News нет там офисов, отмечает телеканал.

Изначально Трамп требовал компенсацию в размере 10 миллиардов долларов, но в феврале увеличил сумму иска до 20 миллиардов, добавив федеральные обвинения в ложной рекламе и недобросовестной конкуренции. К иску также присоединился его соистец — республиканский конгрессмен от Техаса Ронни Джексон.

Компания Paramount Global, владеющая CBS, настаивала, что иск не имеет под собой юридических оснований, а программа 60 Minutes действовала в рамках общепринятой практики монтажа. Исполнительный продюсер шоу Билл Оуэнс публично поддержал редакционные решения и отказался приносить извинения. В апреле он объявил об уходе с телеканала, сославшись на утрату редакционной независимости.

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Спустя несколько недель компанию покинула и Венди Макмахон, президент и CEO CBS News и CBS Media Ventures. В прощальной записке сотрудникам она отметила: «Стало ясно, что у компании и у меня разные взгляды на дальнейшее развитие».

Юристы и эксперты по Первой поправке в большинстве своем охарактеризовали иск как необоснованный и потенциально опасный для свободы слова.

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