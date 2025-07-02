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Мир

Японки рассказали о сексуализированном насилии со стороны советских солдат

2 минуты чтения 17:35 | Обновлено: 17:36

Спустя почти 80 лет после Маньчжурской операции, проведенной Вооруженными силами СССР, несколько японских женщин публично рассказали о пережитом насилии со стороны советских солдат в 1945 году. Их признания легли в основу документального фильма «Их голосами: женщины Курокавы», премьера которого состоится в Японии 12 июля. Об этом сообщает South China Morning Post.

Фильм был представлен на недавней пресс-конференции в Токио. Речь в нем идет о событиях 1942 года в Маньчжурии, куда сотни японцев из горной деревни Курокава переселились в рамках колониальной политики милитаристской Японии. В августе 1945 года в этот регион вошли советские войска. Тогда, чтобы спасти остальных жителей от насилия и гибели, 15 молодых женщин из общины были фактически вынуждены «предоставить себя» солдатам, говорится в публикации.

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Одна из участниц событий, Харуэ Сато, вспоминает: «Тогда для нас это был вопрос жизни и смерти. И я как будто уже пережила смерть». Героини фильма рассказывают, как их многократно насиловали в течение двух месяцев, а все, что они могли делать, — это «держать друг друга за руки и плакать, моля о спасении».

После возвращения в Японию они столкнулись не с поддержкой, а с осуждением и сплетнями, что на десятилетия заставило их замолчать. Они впервые прервали молчание лишь в 2013 году, пишет South China Morning Post.

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В 2002 году британский историк Энтони Бивор, автор книги «Падение Берлина. 1945», в статье для The Guardian писал о массовых изнасилованиях немецких женщин советскими солдатами. По его оценкам, по всей Германии число пострадавших достигло двух миллионов. Он назвал это «самым масштабным феноменом массового насилия, свидетелем которого могла стать история».

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