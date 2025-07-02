Финальный сезон «Игры в кальмара» побил рекорд по просмотрам на Netflix

Третий и финальный сезон южнокорейского сериала «Игра в кальмара» установил новый рекорд по количеству просмотров за первые трое суток после премьеры на стриминговой платформе Netflix. Об этом пишет The Guardian.

Сообщается, что за первые три дня третий сезон собрал более 60,1 миллиона просмотров, а общее время просмотра превысило 368,4 миллиона часов. Таким образом, заключительный сезон «Игры в кальмара» вошел в топ-10 самых популярных неанглоязычных сериалов в истории стримингового сервиса, уступая лишь своим предыдущим сезонам, которые пока занимают первые места в этом рейтинге.

В издании напомнили, что второй сезон дебютировал с 68 миллионами просмотров за первые четыре дня после релиза в декабре прошлого года. Тогда шоу побило рекорд, установленный сериалом «Уэнсдэй» в 2022 году — 50,1 миллиона просмотров.

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Средний рейтинг финального сезона южнокорейского сериала на Rotten Tomatoes составляет 79% по версии критиков и 50% — по оценкам пользователей. На IMDb третий сезон получил среднюю оценку 6,8 из 10, тогда как остальные эпизоды сезона были оценены от 7,4 до 8,7 балла.

По данным The Guardian, несмотря на то, что третий сезон «Игры в кальмара» был объявлен создателями финальным, в сети ходят слухи о том, что режиссер Дэвид Финчер работает над англоязычным ремейком для Netflix. Финчер уже сотрудничал с платформой над политическим драматическим сериалом «Карточный домик», биографическим фильмом о киноиндустрии «Манк» и боевиком с Майклом Фассбендером «Убийца». Ранее в этом году стало известно, что он вновь будет работать с Netflix над сиквелом «Однажды в… Голливуде» по сценарию Квентина Тарантино.

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Ранее режиссер и автор сценария трех сезонов «Игры в кальмара» Хван Дон Хёк заявил в интервью изданию Variety, что пока не получал официальных предложений по ремейку. По его словам, если решат снимать следующий сезон, он обязательно примет участие и возглавит проект.