Последователя «движения инцелов» обвинили в планировании нападений на женщин

18-летнего жителя Франции, чье имя не называется, заподозрили в планировании нападений на женщин с ножом и предъявили обвинения по первому в стране делу о террористическом заговоре, связанному с женоненавистническим движением. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, сотрудниками службы внутренней разведки Генеральной дирекции внутренней безопасности (DGSI) задержали мужчину 27 июня около государственной школы в юго-восточном городе Сент-Этьен. По словам источников издания, у мужчины обнаружили два ножа, а сам он назвал себя членом субкультуры инцелов.

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Национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) заявила, что 1 июня было начато расследование «в отношении 18-летнего мужчины, утверждающего, что он является частью движения инцелов». Сколько именно нападений он планировал совершить, пока неизвестно.

В тот же день фигурант предстал перед судом, который отправил его под стражу. При этом адвокат Мария Сницар описала своего подзащитного как «подростка, который страдает, а не бойца, готовящегося к действию».

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The Guardian отмечает, что привлечение прокуратуры к этому делу означает, что французские власти считают эту форму насилия терроризмом. По словам источника издания, мужчина является поклонником женоненавистнических видеороликов в социальных сетях, особенно в TikTok. Другой источник подчеркнул, что это первый случай, когда к расследованию такого дела подключилась антитеррористическая прокуратура, поскольку ранее концепция инцелов присутствовала в рассматриваемых ею делах только косвенно.

Движение инцелов — это интернет-субкультура, отличающаяся женоненавистничеством, в которой мужчины склонны обвинять женщин и феминизм в своих романтических неудачах. Как правило, они атакуют тех, кого считают привлекательными или активными в сексуальном плане женщинами, пишет The Guardian.