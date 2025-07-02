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Мир

СМИ допустили причастность Украины и других стран к подрывам связанных с Россией нефтетанкеров

2 минуты чтения 13:27

В 2025 году на пяти занимающихся перевозкой нефти танкерах, ранее заходивших в российские порты, произошла серия взрывов. Первоначально эксперты считали, что к ним может быть причастна Украина, однако теперь они включают в список возможных организаторов и других заказчиков. Об этом сообщает Financial Times.

Журналисты отмечают, что следы повреждений и черты проведения атак отличаются друг от друга, между ними имеются лишь «некоторые» сходства. Помимо Украины, как отмечается в материале, мотивы для нападения могут быть у ливийских группировок и других «государственных акторов».

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Причастность Украины к взрывам на танкерах, по мнению экспертов, можно подозревать на основании того, что все пять кораблей посещали российские порты. Также журналисты отмечают, что Киев не подтверждает свою причастности к атакам. Власти страны лишь заявили о том, что один из поврежденных кораблей, Vilamoura, военная разведка Украины назвала частью «теневого флота» России.

При этом, как отмечает Financial Times, из пяти кораблей лишь один находится в санкционных списках Евросоюза за перевозку российской нефти, его название Koala. Остальные в основном заходили в российские порты, в которых загружается нефть из Казахстана, на которую не распространяются ограничения.

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Четыре из пяти атак на корабли произошли в Средиземном море, еще одна — в акватории Балтийского моря. При этом четыре из них заходили в порты Ливии, в этой стране продолжается соперничество между вооруженными группировками. По мнению экспертов, их представители также могут быть причастны к атакам.

Обеспокоенность из-за взрывов выразили в ООН. Генеральный секретарь Международной морской организации Арсенио Домингес заявил, что в ООН будут внимательно следить за результатами расследований произошедших инцидентов. В тексте материала отмечается, что к взрывам могут быть причастны неназванные «государственные акторы», у которых есть возможности и мотивы для проведения таких операций. Журналисты не приводят подробностей о том, кого эксперты считают такими акторами.

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