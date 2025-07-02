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Мир

Далай-лама рассказал подробности о своем преемнике

2 минуты чтения 12:18

Далам-лама подтвердил, что у него будет преемник. По его словам, новый глава буддистского тибетского духовенства будет найден и признан согласно традиционным правилам. Об этом пишут CNN, The Guardian и Bloomberg.

Журналисты отмечают, что ранее Далай-лама публично не подтверждал сохранение действующих правил. Он заявлял, что проконсультируется с тибетским духовенством и общественностью о целесообразности сохранения института далай-лам, когда ему самому исполнится 90 лет. Нынешнее обращение он записал за несколько дней до этой даты.

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CNN отмечает, что это заявление следует рассматривать в контексте многолетнего конфликта между Далай-ламой и тибетским духовенством с одной стороны и Китаем с другой. КНР не признает право действующего Далай-ламы самостоятельно определять своего преемника и утверждает, что идентификация должна произойти в соответствии с законами Китая, затем ее должны признать в правительстве страны. Это подтвердили в МИД КНР после публикации о заявлениях Далай-ламы.

Сам Далай-лама ранее утверждал, что его преемник родится в «свободном мире», за пределами территории Китая. Он также призывал своих сторонников не признавать любого человека, которого в качестве преемника выберет Пекин. Ожидается также, что правительство Тибета в изгнании позже проведет собственную пресс-конференцию. Его существование не признано Китаем.

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Опрошенные журналистами эксперты считают, что результатом этого противостояния может стать появление двух Далай-лам, которые будут оспаривать статус друг друга. Один будет поддерживаться КНР, другой — Gaden Phodrang Trust, фондом, который основан действующим Далай-ламой.

Конфликт между КНР и тибетскими буддистами продолжается с 1959 года. После подавления Тибетского восстания китайскими войсками Далай-лама, часть духовенство и правительство Тибета в изгнании находятся на территории Индии. Буддисты, как сообщает The Guardian, верят в то, что Далай-лама сам выбирает себе тело, в котором он сможет перевоплотиться, эта традиция продолжается с 1587 года. Большинство буддистов Тибета, как отмечают журналисты, выступают против контроля Китая над соблюдением тибетских традицией, в том числе и те, кто не находится в эмиграции.

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