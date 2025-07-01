EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Вживлять устройства слежения под кожу осужденных предложили в Британии

2 минуты чтения 15:53

Представители более 20 технологических компаний провели в июне встречу с главами Минюста и Министерства по делам тюрем Великобритании, на которой в том числе предложили вводить осужденным устройства слежения, содержать заключенных с помощью роботов и перевозить их в беспилотном транспорте. Об этом сообщила газета The Guardian, в распоряжении которой оказался протокол встречи.

По данным издания, во встрече принимали участие министр юстиции Шабана Махмуд, министр тюрем Джеймс Тимпсон, сотрудники Google, Amazon, Microsoft, IBM, разработчика программного обеспечения для военных и спецслужб Palantir и оператора частных тюрем Serco. Также в списке участников были компании по маркировке и биометрии, названия которых The Guardian не приводит.

Украинскому военному выжгли на теле надпись «Слава России»
Украинскому военному выжгли на теле надпись «Слава России»
По его словам, это сделала медицинским паяльником хирург из Донецка
Мир5 минут чтения

На встрече, которая была организована лоббистской группой Tech UK, обсуждались пути преодоления тюремного кризиса. Махмуд попросила компании о «более глубоком сотрудничестве» с правительством, чтобы решить проблему вместимости тюрем, снизить количество рецидивов и повысить общественную безопасность.

The Guardian сообщает, что чиновники попросили компании представить идеи по использованию носимых устройств, мониторингу поведения и геолокации для «создания тюрьмы вне тюрьмы». Также на встрече обсуждалось, какой к 2050 году может быть «система правосудия, основанная на данных, технологиях и цифровизации».

Согласно документу, который чиновники предоставили изданию в ответ на запрос о раскрытии информации, сотрудники технологических компаний предложили ввести «мониторинг поведения в режиме реального времени и подкожное отслеживание», чтобы поддерживать здоровье людей, находящихся под контролем британской системы правосудия, а также для «управления поведением» осужденных.

Джефф Безос «оккупировал» Венецию ради свадьбы
Джефф Безос «оккупировал» Венецию ради свадьбы
Один из богатейших людей мира взбесил итальянцев, которые готовятся отомстить и сорвать праздник основателя Amazon
Мир7 минут чтения

Компании предложили правительству нанимать консультантов по искусственному интеллекту, чтобы они могли помогать реабилитировать правонарушителей. Еще участники задумались об использовании роботов для «управления передвижением и содержанием заключенных», в том числе «беспилотных транспортных средств для перевозки заключенных».

При этом в протоколе встречи журналисты нашли аргументы против новых технологий. Один из участников отметил, что такие методы при неправильном применении могут «привести к антиутопическим результатам, которые будет трудно обратить вспять».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Война превратила Украину в полигон оружия будущего
Мир
Война превратила Украину в полигон оружия будущего
Она обошла Россию в креативности, а вторжение «помогло» расцвести украинским стартапам
17:54
Я переехала в США, и мне нравится
Общество
Я переехала в США, и мне нравится
Я работаю медсестрой и получаю за смену столько, сколько в моем родном городе получила бы за месяц
00:01
Украинскому военному выжгли на теле надпись «Слава России»
Мир
Украинскому военному выжгли на теле надпись «Слава России»
По его словам, это сделала медицинским паяльником хирург из Донецка
18:15 30 июня
Азербайджан отменяет Россию
Политика
Азербайджан отменяет Россию
Баку обвиняет полицию Екатеринбурга в убийстве и пытках азербайджанцев. Кремль называет это «работой правоохранителей»
15:31 30 июня
Десятки тысяч женщин вынуждают удалять матку ради работы
Мир
Десятки тысяч женщин вынуждают удалять матку ради работы
Они идут на опасную операцию, чтобы прокормить семью. Врачи наживаются на них, а государство ничего не может сделать
00:01 30 июня
Мужчина с «добрым лицом»
Криминал
Мужчина с «добрым лицом»
В Екатеринбурге 13 лет искали маньяка, который насиловал и убивал женщин. Его поймали из-за того, что он неправильно припарковался
17:00 29 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования