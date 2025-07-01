Вживлять устройства слежения под кожу осужденных предложили в Британии

Представители более 20 технологических компаний провели в июне встречу с главами Минюста и Министерства по делам тюрем Великобритании, на которой в том числе предложили вводить осужденным устройства слежения, содержать заключенных с помощью роботов и перевозить их в беспилотном транспорте. Об этом сообщила газета The Guardian, в распоряжении которой оказался протокол встречи.

По данным издания, во встрече принимали участие министр юстиции Шабана Махмуд, министр тюрем Джеймс Тимпсон, сотрудники Google, Amazon, Microsoft, IBM, разработчика программного обеспечения для военных и спецслужб Palantir и оператора частных тюрем Serco. Также в списке участников были компании по маркировке и биометрии, названия которых The Guardian не приводит.

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На встрече, которая была организована лоббистской группой Tech UK, обсуждались пути преодоления тюремного кризиса. Махмуд попросила компании о «более глубоком сотрудничестве» с правительством, чтобы решить проблему вместимости тюрем, снизить количество рецидивов и повысить общественную безопасность.

The Guardian сообщает, что чиновники попросили компании представить идеи по использованию носимых устройств, мониторингу поведения и геолокации для «создания тюрьмы вне тюрьмы». Также на встрече обсуждалось, какой к 2050 году может быть «система правосудия, основанная на данных, технологиях и цифровизации».

Согласно документу, который чиновники предоставили изданию в ответ на запрос о раскрытии информации, сотрудники технологических компаний предложили ввести «мониторинг поведения в режиме реального времени и подкожное отслеживание», чтобы поддерживать здоровье людей, находящихся под контролем британской системы правосудия, а также для «управления поведением» осужденных.

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Компании предложили правительству нанимать консультантов по искусственному интеллекту, чтобы они могли помогать реабилитировать правонарушителей. Еще участники задумались об использовании роботов для «управления передвижением и содержанием заключенных», в том числе «беспилотных транспортных средств для перевозки заключенных».

При этом в протоколе встречи журналисты нашли аргументы против новых технологий. Один из участников отметил, что такие методы при неправильном применении могут «привести к антиутопическим результатам, которые будет трудно обратить вспять».