Семья выиграла спор с туроператором из-за отсутствия снега в Лапландии

Семья из Британии смогла добиться от туристической компании TUI полной компенсации за неудачное рождественское путешествие в Лапландию. Разбирательство с привлечением независимого арбитра длилось полгода, сообщает Би-би-си.

В конце 2024 года супруги Лиза и Уэйн О’Нил приобрели четырехдневный тур в Лапландию, основными пунктами программы которого значились катание на хаски, встреча с северными оленями и поездка на снегоходах. За несколько дней до путешествия семья поделилась с туроператором беспокойством, что, согласно прогнозу погоды, поездка может быть испорчена из-за дождей. В TUI заверили, что снег будет. Однако, как сообщает издание, уже в первый день дождь смыл весь снег, а все запланированные активности пришлось отменить.

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Первоначально оператор предложил вернуть только половину стоимости тура, но Лиза О’Нил обратилась с жалобой в туристическую ассоциацию ABTA, которая предоставляет услуги арбитража. Эксперты признали, что цель поездки не была достигнута, и семья получила полное возмещение затрат, включая юридические расходы. Речь идет о сумме в пять тысяч долларов.

По словам Лизы О’Нил, в этой истории ее очень вдохновила другая пара, которая после шести лет разбирательств добилась от туроператора возмещения почти 30 тысяч долларов за круиз, испорченный плохой погодой.

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Британский таблоид The Sun писал, что в прошлом году компания TUI была вынуждена отменить множество туров в Лапландию из-за погодных условий. Она также столкнулась с волной негативных отзывов от туристов, которые все же отправились в зимнее путешествие и не дождались снега. Так, одна из собеседниц газеты рассказала, что вместе с мужем и двумя детьми они катались на санях по краю тающего озера, покрытого трещинами. А после этого им показали привязанного к дереву оленя, но не разрешили к нему приблизиться, потому что «он злой». Туристы также жаловались, что во время «традиционного рождественского ужина» не хватало еды.