Ученые назвали признаки «крутого» человека

Люди называют человека «крутым», если находят в нем шесть определенных черт, сообщает The New York Times со ссылкой на опрос, проведенный среди шести тысяч респондентов из 12 стран. Авторы исследования подчеркнули, что ответы людей совпадали, несмотря на различия в возрасте, уровне дохода, поле и стране проживания.

Ученые предлагали испытуемым ответить, какие черты личности ассоциируются у них с английским словом «крутой», написанном без перевода на их родной язык (cool). Если человек не знал это слово, его участие в исследовании прекращалось, поэтому результаты не позволяют определить, как часто используется слово “cool” в тех или иных странах и связана ли «крутость» с более высоким социальным статусом.

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В основном участники исследования отвечали, что «крутые» люди — экстраверты, гедонисты, сильные, предприимчивые, открытые и независимые. Также ученые попытались выяснить, в чем разница между «крутыми» и «хорошими» людьми.

По мнению респондентов, «хорошие» люди более конформистские, традиционные, надежные, теплые, приятные, добросовестные, спокойные и универсалистские (считают всех в равной степени достойными заботы и уважения). При этом талантливых людей участники считали в равной степени и «крутыми», и «хорошими».

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Антрополог и профессор эволюционной биологии из Гарварда Джозеф Генрих, не принимавший участия в исследовании, предположил, что схожесть ответов людей из разных стран связана с распространением американской культуры. «Во всем мире успех Америки привел к распространению музыкальных стилей и огромного количества культурного контента, включая, по-видимому, концепции крутости», — сказал ученый.

Расследовательский проект «Система» в апреле сообщил, что «ВКонтакте» планирует в 2025 и 2026 годах провести серию исследований, чтобы понять, что пользователи считают «крутым», «некринжовым» и «модным», чтобы предлагать им соответствующие активности и проекты.