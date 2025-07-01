Принца Гарри обвинили в «разрушении» отношений с Елизаветой II из-за Меган Маркл

Принц Гарри «разрушил» отношения с покойной королевой Елизаветой II и «десять минут был с ней груб» во время обсуждения своей свадьбы с Меган Маркл. Об этом рассказала Леди Элизабет Шейкерли, внучатая племянница королевы и известный организатор приемов в британском высшем свете, пишет The Times.

Леди Элизабет, скончавшаяся в ноябре 2020 года в возрасте 79 лет, делилась своими наблюдениями с журналисткой Салли Беделл Смит, которая позже опубликовала эти разговоры в своем блоге Royal Extras.

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По словам Шейкерли, королева была «очень расстроена» тем, что с ней не проконсультировались по поводу свадебных планов. Гарри сообщил, что Меган не хочет, чтобы леди Элизабет Шейкерли занималась организацией торжества, и сам написал ей письмо: «Я близок со своей бабушкой, и она довольна». Однако, по словам Шейкерли, королева сказала ей, что это не так: «Она совсем не довольна».

Леди Элизабет охарактеризовала Меган как «обаятельную», но добавила: «Она может стать сплошной проблемой. У нее другой взгляд на вещи». Королева, по ее словам, была «удивлена и расстроена» тем, что Гарри пригласил архиепископа Кентерберийского провести церемонию бракосочетания в часовне Святого Георгия, не спросив предварительно разрешения у настоятеля Виндзорского замка.

«Гарри разрушил отношения с бабушкой, — заявила Шейкерли. — Она была очень расстроена. Я была шокирована, когда королева рассказала мне об этом». Она добавила, что Гарри и Меган приходили к королеве на чай за два дня до этого: «Она пыталась узнать что-нибудь о свадебном платье, а Меган ей ничего не сказала».

За две недели до свадьбы в мае 2018 года Шейкерли вновь говорила с королевой, которую ласково называла «Джемайма». По ее словам, королева тогда сказала, что «еще не решила, нравится ли ей Меган».

«Моя Джемайма очень обеспокоена. Гарри влюблен и слаб в отношении женщин. Мы надеемся, но не думаем, что она влюблена. Мы думаем, что она все это подстроила», — сказала Шейкерли.

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Леди Элизабет добавила, что «Меган, Уильям и Кейт не очень хорошо ладят». «Беспокоит то, что так много людей сомневаются, подходит ли Меган Гарри. Проблема в том, что, как бы ни было жаль, Гарри ни умен, ни силен, а она — и умна, и сильна», — уверена Шейкерли.

Леди Элизабет была внучатой племянницей королевы-матери и крестницей короля Георга VI. Ее родителями были виконт Энсон и Анна Боуз-Лайон.