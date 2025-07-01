Поедание сыра перед сном связали с ночными кошмарами

Канадские ученые обнаружили связь между употреблением сыра и других молочных продуктов перед сном и ночными кошмарами. Новое исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Psychology, показало, что молочные продукты могут вызывать не только дискомфорт в желудке, но и ухудшать качество сна, провоцируя тревожные сновидения. Об этом пишет Newsweek.

Согласно данным Службы сельскохозяйственных исследований США 2017–2018 годов, 68% взрослых из почти трех тысяч опрошенных ежедневно употребляют сыр — отдельно или в составе блюд. Сыр полезен для здоровья полости рта и является источником кальция, однако, как выяснилось, время его употребления может влиять на сон.

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Долгое время люди подозревали связь между пищей и качеством сна, однако научных подтверждений этому было мало. Чтобы проверить гипотезу, доктор Тор Нильсен и его команда опросили более тысячи студентов Университета Макьюэн в Канаде. Их, в частности, спрашивали о продолжительности и качестве сна, а также о сновидениях и кошмарах.

Так, около трети опрошенных признались, что часто видят кошмары — особенно женщины, которые также чаще жаловались на плохой сон. Кроме того, женщины почти в два раза чаще мужчин сообщали о пищевой аллергии или непереносимости.

Всего около 40% респондентов отметили, что поздний прием пищи или определенные продукты влияют на их сон, а 25% — что некоторые продукты его ухудшают. Те, кто придерживался менее здорового рациона, чаще видели тревожные сны и хуже запоминали их содержание, рассказали ученые.

«Нас регулярно спрашивают, влияет ли еда на сновидения <…> Теперь у нас есть некоторые ответы», — заявил Нильсен.

В общей сложности 40,2% участников сообщили, что определенные продукты либо ухудшают (24,7%), либо улучшают (20,1%) их сон. При этом 5,5% отметили, что питание влияет на содержание сновидений. Большинство из них связывают тревожные сны с употреблением сладкого, острого или молочных продуктов.

Сравнив данные о пищевой непереносимости с жалобами на ночные кошмары, исследователи установили: именно лактозная непереносимость чаще всего сопровождается желудочно-кишечным дискомфортом, нарушением сна и тревожными сновидениями. По их мнению, молочные продукты, особенно сыр, могут вызывать расстройства пищеварения, а возникающий дискомфорт влияет на содержание снов.

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Отмечается, что в новом исследовании меньше людей связывали еду и сны по сравнению с аналогичным опросом, проведенным Нильсеном и его коллегой 11 лет назад. Ученые предполагают, что это связано с ростом осведомленности о пищевых непереносимостях — студенты стали избегать продуктов, способных нарушить сон.

Тем не менее ученые подчеркивают: помимо устойчивой связи с лактозной непереносимостью, влияние питания на качество сна пока остается малоизученным. По словам Нильсена, необходимы более масштабные исследования с участием людей разного возраста, образа жизни и пищевых привычек, чтобы понять, насколько эти выводы универсальны.



