Среди арестованных в Азербайджане россиян оказались айтишники

Всех восьмерых задержанных в Азербайджане россиян по подозрению в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях отправили под стражу на четыре месяца. Их обвинили в участии в организованных преступных группах. Об этом сообщает агентство APA, не называя имена арестованных.

При этом «Важные истории» смогли установить личности двоих россиян. Одним из них оказался 41-летний Антон Драчев, выпускник Высшей школы экономики и Дрезденского университета прикладных наук. В 2017 году он открыл свой IT-стартап Airo, который помогал в коммуникации между заказчиками и исполнителями бытовых услуг. Как пишет издание, аудитория сервиса достигла 40 тысяч человек в Москве и Петербурге, а прошлогодняя выручка составила полмиллиона рублей.

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Второй россиянин — 30-летний выпускник петербургского ИТМО Дмитрий Безуглый. «Важные истории» со ссылкой на данные из утечек пишут, что он работал в VK и «Яндексе» и уехал из России после начала мобилизации осенью 2022 года. В телеграме аккаунт Безуглого обнаружили в чатах по релокации, фронтенд-разработке и IT-стартапам.

Кроме того, связанный с силовиками телеграм-канал Baza смог установить личность еще одного россиянина. Им оказался 23-летний Сергей Софронов из Череповца, который учился в калининградском Балтийском федеральном университете им. Канта и уехал из России с началом мобилизации. Baza также называет имена Драчева и Безуглого среди арестованных и пишет, что в их числе есть два сотрудника «России сегодня».

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По данным телеграм-канал Mash, в число арестованных также вошел 35-летний турист из России Александр Вайсеро, который приехал в Азербайджан в отпуск.

«Агентство» пишет, что еще одним арестованным россиянином оказался бывший сотрудник «Газпромнефти» и «Роснефти», 38-летний Валерий Дулов. По данным издания, он уехал из России в Казахстан в октябре 2022 года.

Россиян задержали в Азербайджане на фоне обострения отношений между Баку и Москвой из-за гибели двух этнических азербайджанцев в результате рейда силовиков в Екатеринбурге. Власти Азербайджана обвинили Москву в убийстве, насилии и этническом преследовании.

В российском Следственном комитете заявили, что Гусейн и Зияддин Сафаровы умерли из-за сердечной недостаточности, однако Генпрокуратура Азербайджана считает, что их смерть наступила в результате тяжелого посттравматического шока, развившегося на фоне множественных травм после избиений.