EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Среди арестованных в Азербайджане россиян оказались айтишники

2 минуты чтения 23:27 1 июля

Всех восьмерых задержанных в Азербайджане россиян по подозрению в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях отправили под стражу на четыре месяца. Их обвинили в участии в организованных преступных группах. Об этом сообщает агентство APA, не называя имена арестованных.

При этом «Важные истории» смогли установить личности двоих россиян. Одним из них оказался 41-летний Антон Драчев, выпускник Высшей школы экономики и Дрезденского университета прикладных наук. В 2017 году он открыл свой IT-стартап Airo, который помогал в коммуникации между заказчиками и исполнителями бытовых услуг. Как пишет издание, аудитория сервиса достигла 40 тысяч человек в Москве и Петербурге, а прошлогодняя выручка составила полмиллиона рублей.

Азербайджан отменяет Россию
Азербайджан отменяет Россию
Баку обвиняет полицию Екатеринбурга в убийстве и пытках азербайджанцев. Кремль называет это «работой правоохранителей»
Политика7 минут чтения

Второй россиянин — 30-летний выпускник петербургского ИТМО Дмитрий Безуглый. «Важные истории» со ссылкой на данные из утечек пишут, что он работал в VK и «Яндексе» и уехал из России после начала мобилизации осенью 2022 года. В телеграме аккаунт Безуглого обнаружили в чатах по релокации, фронтенд-разработке и IT-стартапам.

Кроме того, связанный с силовиками телеграм-канал Baza смог установить личность еще одного россиянина. Им оказался 23-летний Сергей Софронов из Череповца, который учился в калининградском Балтийском федеральном университете им. Канта и уехал из России с началом мобилизации. Baza также называет имена Драчева и Безуглого среди арестованных и пишет, что в их числе есть два сотрудника «России сегодня».

Война превратила Украину в полигон оружия будущего
Война превратила Украину в полигон оружия будущего
Она обошла Россию в креативности, а вторжение «помогло» расцвести украинским стартапам
Мир7 минут чтения

По данным телеграм-канал Mash, в число арестованных также вошел 35-летний турист из России Александр Вайсеро, который приехал в Азербайджан в отпуск.

«Агентство» пишет, что еще одним арестованным россиянином оказался бывший сотрудник «Газпромнефти» и «Роснефти», 38-летний Валерий Дулов. По данным издания, он уехал из России в Казахстан в октябре 2022 года.

Россиян задержали в Азербайджане на фоне обострения отношений между Баку и Москвой из-за гибели двух этнических азербайджанцев в результате рейда силовиков в Екатеринбурге. Власти Азербайджана обвинили Москву в убийстве, насилии и этническом преследовании. 

В российском Следственном комитете заявили, что Гусейн и Зияддин Сафаровы умерли из-за сердечной недостаточности, однако Генпрокуратура Азербайджана считает, что их смерть наступила в результате тяжелого посттравматического шока, развившегося на фоне множественных травм после избиений.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Российские звезды возвращаются в Европу
Политика
Российские звезды возвращаются в Европу
«Отмена» легенд классической музыки продлилась недолго. Даже тех, кто был связан с Путиным
00:01
Война превратила Украину в полигон оружия будущего
Мир
Война превратила Украину в полигон оружия будущего
Она обошла Россию в креативности, а вторжение «помогло» расцвести украинским стартапам
17:54 1 июля
Я переехала в США, и мне нравится
Общество
Я переехала в США, и мне нравится
Я работаю медсестрой и получаю за смену столько, сколько в моем родном городе получила бы за месяц
00:01 1 июля
Украинскому военному выжгли на теле надпись «Слава России»
Мир
Украинскому военному выжгли на теле надпись «Слава России»
По его словам, это сделала медицинским паяльником хирург из Донецка
18:15 30 июня
Азербайджан отменяет Россию
Политика
Азербайджан отменяет Россию
Баку обвиняет полицию Екатеринбурга в убийстве и пытках азербайджанцев. Кремль называет это «работой правоохранителей»
15:31 30 июня
Десятки тысяч женщин вынуждают удалять матку ради работы
Мир
Десятки тысяч женщин вынуждают удалять матку ради работы
Они идут на опасную операцию, чтобы прокормить семью. Врачи наживаются на них, а государство ничего не может сделать
00:01 30 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования