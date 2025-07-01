Убитого во время госпереворота президента африканской страны похоронят спустя 45 лет

В Либерии сегодня должны пройти официальные похороны бывшего президента страны Уильяма Толберта и 13 членов его правительства, убитых во время государственного переворота 45 лет назад, сообщает Би-би-си. Церемония будет символической, так как ни одно из 14 тел бывших руководителей Либерии не было найдено.

В результате переворота 12 апреля 1980 года к власти в Либерии пришел 28-летний сержант Сэмюэл Доу, а Толберт, возглавлявший страну в течение девяти лет, был убит. Спустя 10 дней после самосуда министры правительства Либерии были раздеты, привязаны к столбам и расстреляны на пляже рядом с воинской частью в столице страны Монровии.

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По задумке действующих властей Либерии, символические государственные похороны должны стать частью процесса общественного примирения и осознания своего прошлого. На церемонии будут присутствовать высокопоставленные чиновники, включая действующего президента Джозефа Бокаи, который также был вице-президентом при Джонсон-Серлиф.

Членам семей каждого убитого во время похорон будет вручен флаг Либерии в знак признания заслуг членов правительства перед обществом. Также на церемонии состоится салют из 21 выстрела.

Доу был президентом Либерии до 1990 года и сам стал жертвой госпереворота. На прошлой неделе он также был перезахоронен в своем родном городе по распоряжению Бокаи.

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Из кабинета министров Толберта в живых осталась только министр финансов Элен Джонсон-Серлиф, которая с 2006 по 2018 год была президентом Либерии. После прихода к власти она создала Комиссию по установлению истины и примирению, чтобы собрать информацию о преступлениях, совершенных во время конфликтов, однако никто из причастных к убийствам не был привлечен к ответственности. В прошлом году Бокаи подписал указ о создании специального суда.