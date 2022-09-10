Карл III официально провозглашен королем Великобритании

Карл III — это имя взял себе старший сын Елизаветы II Чарльз — официально провозглашен королем Великобритании. Коронация монарха пройдет через несколько месяцев. Точная дата пока неизвестна.

Церемония официального провозглашения Карла III новым королем Великобритании прошла в Сент-Джеймском дворце в центре Лондона. Во время церемонии Карл III заявил, что принимает ответственности и обязанности как суверена. Он также пообещал добиваться мира, гармонии и процветания для своих подданных. Новый король подтвердил, что продолжит традицию передачи части доходов короны британскому государству в обмен на суверенный грант.

Король взял имя Чарльз III, но в русском варианте оно изменилось на Карла, поскольку в России королей исторически принято называть на германский манер. Наследником престола теперь стал принц Уильям — старший сын короля от первого брака с леди Дианой, погибшей в автокатастрофе.

8 августа в возрасте 96 лет скончалась бывшая королева Великобритании Елизавета II.

Источник: «Русская служба Би-би-си»