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Мир

Прекращение зарубежной помощи США может привести к гибели миллионов людей

2 минуты чтения 21:23

Международная группа ученых из Испании, Бразилии, Мозамбика и США провела исследование и пришла к выводу, что решение президента США Дональда Трампа прекратить большую часть программ Агентства по международному развитию (USAID) и свернуть гуманитарную помощь за рубежом может увеличить число смертей на 14 миллионов к 2030 году. Об этом сообщает Би-би-си.

По прогнозам ученых, треть смертей из этих дополнительных 14 миллионов придется на детей. В исследовании говорится, что сейчас USAID «рискует резко остановить — и даже обратить вспять — два десятилетия прогресса в области здравоохранения среди уязвимых групп населения».

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Ученые подсчитали, что в период с 2000 по 2021 год финансирование USAID помогло спасти жизни более 90 миллионов человек, из них 30 миллионов были детьми. В их отчете говорится, что деятельность USAID была направлена прежде всего на страны с низким и средним уровнем дохода, особенно на страны Африки, и связана со снижением числа смертей от любых причин на 15%.

Кроме того, финансирование Агентства помогло снизить уровень смертности от ВИЧ и СПИДа на 65%, от малярии — на 51%, от редких тропических болезней — на 50%. Также программы USAID помогли снизить смертность от туберкулеза, дефицита питания, диарейных заболеваний, инфекций нижних дыхательных путей, а также материнских и перинатальных заболеваний.

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Би-би-си отмечает, что США являлись крупнейшим в мире источников гуманитарной помощи, чьи программы действовали в более чем 60 странах. По данным правительства, в 2023 году страна потратила 68 миллиардов долларов на международную помощь.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что с 1 июля USAID официально прекратит иностранную помощь как организация, не соответствующая политике «Америка прежде всего».

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