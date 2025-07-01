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Мир

Трамп выпустил духи и одеколон «для патриотов»

2 минуты чтения 17:17

Президент США Дональд Трамп, известный своей предпринимательской деятельностью, представил новую линию парфюмерии под брендом Trump Fragrances. В продажу поступили два аромата — Victory 45 и Victory 47, названия которых отсылают к его порядковому номеру как 45-го президента США и возвращению в Белый дом в качестве 47-го.

«Духи Trump уже здесь. Они называются Victory 45–47, потому что все крутится вокруг победы, силы и успеха — для мужчин и женщин. Приобретите флакон и не забудьте взять еще один для своих любимых», — написал он в своей соцсети Truth Social.

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На официальном сайте gettrumpfragrances.com духи позиционируются для патриотов, которые «никогда не сдаются, как президент Трамп». Упаковка выполнена в виде позолоченной статуэтки самого Трампа с поднятым кулаком.

Ароматы не сопровождаются точным описанием ингредиентов, однако на сайте есть маркетинговые слоганы. Женские духи Victory 47 описывается как «утонченный, женственный аромат, воплощающий уверенность, красоту и неудержимую решимость». Мужская парфюмерия, в свою очередь, адресована тем, «кто ведет с силой, уверенностью и целеустремленностью. Это больше, чем одеколон — это ода стойкости и успеху».

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Парфюмерная линейка — не первый коммерческий проект Трампа. Ранее он уже выпускал золотые кроссовки, часы, ковры и даже «Библию патриота». В июне он заявил о запуске производства смартфона под собственным брендом.

Новая парфюмерия вызвала резкое неприятие со стороны его оппонентов. «Невероятно. Пока его партия всю ночь голосует за то, чтобы лишить миллионов людей медицинской страховки, Трамп торгует своими духами. Держу пари, что они пахнут как весь этот законопроект — мусором», — написал сенатор-демократ из Вирджинии Марк Уорнер.

Стартовая цена новой парфюмерии «от Трампа» 249 долларов за флакон.

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