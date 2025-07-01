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Мир

Доллар переживает худший год за 50 лет

2 минуты чтения 13:27 | Обновлено: 14:26

Курс американской валюты упал более чем на 10% за первые шесть месяцев 2025 года — это худшее начало года с 1973-го, когда США отказались от привязки доллара к золоту, пишет The New York Times.

Издание отмечает, что сейчас на курс доллара давят иные факторы, такие как протекционистская торговая политика Дональда Трампа, рост инфляции, увеличение госдолга и ослабевающее доверие к глобальной роли США в мировой экономике.

Изначально переизбрание Трампа вызвало рост курса доллара, однако уже с середины января он стал ослабевать, а вместе с ним — и вера в стабильность американских активов. Курс доллара продолжил падать и после отказа администрации Трампа от самых жестких тарифных инициатив и относительного восстановления фондового рынка.

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«Важно не то, слабый доллар или сильный, — важно, что это говорит о восприятии вашей политики», — отметил аналитик Standard Chartered Стив Ингландер.

Рынки отреагировали паникой на неожиданные и резкие тарифные меры: инвесторы опасаются, что они разгонят инфляцию и затянут период высоких ставок, что будет давить на экономику. Вместе с этим возникли опасения по поводу привлекательности американских активов — особенно на фоне растущего дефицита бюджета и необходимости правительства занимать все больше средств.

Ослабление доллара сказывается и на глобальных инвестиционных потоках. Для американцев становится дороже путешествовать, а иностранцам — менее выгодно инвестировать в США. С другой стороны, ослабление валюты помогает экспортерам, но и эти эффекты смазываются нестабильной торговой политикой.

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Даже рекордный рост фондового индекса S&P 500 за последние месяцы выглядит скромнее в пересчете на евро: 24% в долларах превращаются всего в 15% в европейской валюте. Это побуждает инвесторов рассматривать зарубежные рынки — европейский индекс Stoxx 600, например, при пересчете на доллары показал рост на 23%.

При этом рост расходов на фоне снижения интереса к госдолгу вызывает тревогу у экспертов. Американское правительство собирается покрыть растущий дефицит за счет заимствований, но спрос на казначейские облигации падает. Это ставит под угрозу статус доллара и гособлигаций как надежных «тихих гаваней» в кризис.

«Полный отказ от доллара как резервной валюты — точно не вопрос ближайшего будущего», — считает инвестиционный директор BlackRock Рик Ридер. Но по его мнению, нарастающий госдолг резко повышает такие риски.

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