Более 1000 детей проверят на инфекционные заболевания из-за обвиненного в сексуализированном насилии воспитателя

Австралийская полиция обвинила 26-летнего жителя Пойнт-Кук Джошуа Брауна в совершении более 70 сексуализированных преступлений в отношении детей в возрасте от пяти месяцев до двух лет, посещавших детский сад в котором он работал. Об этом пишет британская газета The Guardian.
Правоохранители не стали уточнять название детского учреждения, но сообщили, что оно находится в пригороде Мельбурна. Как сообщается, Брауна обвиняют в многочисленных изнасилованиях, попытках изнасилования, а также в изготовлении контента с сексуализированным насилием над детьми.
По данным следствия, в период с января 2017 года по май 2025 года Браун успел поработать в общей сложности в 20 детских садах. При этом доказательства совершенных им преступлений у следствия есть только в отношении периода работы в одном из них.
Тем не менее власти связываются с семьями всех детей, которые посещали детские учреждения в то время, когда там работал Браун. Среди прочего для этого была создана специальная горячая линия.
По словам главного санитарного врача штата Виктория Кристиана Макграта, власти уже успели связаться примерно с 2600 семьями, а 1200 детям рекомендовали пройти тестирование на инфекционные заболевания.
«Это еще один тревожный элемент ситуации, и мы принимаем такой подход в качестве меры предосторожности», — пояснил он. При этом Макграт отметил, что «риск невелик», но подчеркнул, что власти хотят «гарантировать родителям здоровье и благополучие их детей».