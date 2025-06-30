Зумеры готовятся к пенсии лучше миллениалов

Зумеры уже начали готовить накопления и инвестировать в свою будущую пенсию лучше, чем это делало предыдущее поколение миллениалов. Женщины-зумеры пока справляются с этой задачей лучше мужчин, пишет The New York Times.

Журналисты отмечают, что исторически прослеживалась обратная тенденция — обычно мужчины имеют примерно на 30% больше пенсионных сбережений, чем женщины. Однако эксперты пока не могут сказать точно, сохранится ли текущий баланс у зумеров к моменту их выхода на пенсию. Молодые люди еще не начали массово ухаживать за своими детьми и родителями — обычно именно эти обязанности приводят к снижению возможностей откладывать деньги для женщин.

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Также в материале отмечается, что у женщин и мужчин поколения Z отличаются стратегии поведения при покупке акций онлайн. Женщины, как сообщает The New York Times, прогрессируют в инвестировании, но продолжают придерживаться более осторожных моделей. Мужчины же чаще принимают более рискованные решения, например, покупают мем-акции. Из-за этого, по мнению опрошенных журналистами экспертов, в настоящий момент невозможно оценить, насколько велики окажутся их накопления к моменту выхода на пенсию — риск может привести как к значительному обогащению, так и к потере средств.

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Общий успех зумеров журналисты объясняют широким распространением подкастов и вебинаров о стратегиях управления личными финансами, а также приложений для составления бюджета. По словам одного из опрошенных экспертов, 39% 23-летних людей в 2022 году в США владели акциями, в 2007 году этот показатель составлял лишь 31%. Средняя стоимость акций у держателей при этом изменилась не сильно — с 3900 долларов она выросла до 4400 долларов.

Некоторые из зумеров, поговоривших с The New York Times, признались, что пользуются советами ИИ и чат-ботов при принятии финансовых решений. Они отметили, что так у них получается узнать информацию, которая без новых технологий была доступна только тем, кто работал в сфере финансов всю жизнь.