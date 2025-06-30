Позднее отцовство связали с вероятностью выкидыша при ЭКО

Европейские ученые выяснили, что возраст мужчины влияет на исход процедуры ЭКО даже при использовании донорских яйцеклеток от молодых женщин. Согласно данным нового исследования, при зачатии от мужчин старше 45 лет у женщин чаще происходят выкидыши, а вероятность рождения живого ребенка снижается по сравнению с более молодыми отцами. Об этом пишет The Times.

Отмечается, что исследование охватило данные 1 712 пар, проходивших процедуры ЭКО с донорскими яйцеклетками в шести клиниках Италии и Испании с 2019 по 2023 годы. Средний возраст женщин-доноров составил 26 лет, а тех, кто получал донорские яйцеклетки, — около 43 лет. Возраст мужчин варьировался: в «младшей» группе он составлял в среднем 39,8 года, а в «старшей» — 49,6 года.

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Согласно результатам исследования, уровень выкидышей среди пар, в которых мужчине было меньше 45 лет, составил 16,3%. В группах с мужчинами постарше этот показатель вырос до 23,8%. Ученые также рассказали, что уровень успешных родов при ЭКО среди более молодых мужчин составил 41%, а среди мужчин старше 45 лет — снизился до 35,1%.

«Даже при использовании высококачественных эмбрионов, полученных от донорских яйцеклеток, мы фиксировали худшие результаты у мужчин старше 45 лет», — отметила доктор Мария Кристина Гульельмо, эмбриолог итальянской клиники Eugin, которая работала над исследованием.

По словам ученой, полученные ею и коллегами данные свидетельствуют о необходимости пересмотра подхода к оценке фертильности, в котором традиционно основное внимание уделялось возрасту женщины. «Возраст мужчины также оказывает существенное влияние на исход беременности, и пациенты должны быть об этом информированы», — подчеркнула Гульельмо.

По словам Гульельмо, с возрастом у мужчин повышается риск фрагментации ДНК в сперматозоидах. Это может негативно сказаться как на генетической целостности, так и на функциональном качестве спермы, что, в свою очередь, ухудшает развитие эмбриона и повышает вероятность выкидыша, сказала ученая.

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По данным издания, ученая представит выводы из исследования на ежегодной конференции Европейского общества репродукции человека и эмбриологии в Париже.



