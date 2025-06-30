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Мир

Позднее отцовство связали с вероятностью выкидыша при ЭКО

2 минуты чтения 15:41

Европейские ученые выяснили, что возраст мужчины влияет на исход процедуры ЭКО даже при использовании донорских яйцеклеток от молодых женщин. Согласно данным нового исследования, при зачатии от мужчин старше 45 лет у женщин чаще происходят выкидыши, а вероятность рождения живого ребенка снижается по сравнению с более молодыми отцами. Об этом пишет The Times.

Отмечается, что исследование охватило данные 1 712 пар, проходивших процедуры ЭКО с донорскими яйцеклетками в шести клиниках Италии и Испании с 2019 по 2023 годы. Средний возраст женщин-доноров составил 26 лет, а тех, кто получал донорские яйцеклетки, — около 43 лет. Возраст мужчин варьировался: в «младшей» группе он составлял в среднем 39,8 года, а в «старшей» — 49,6 года.

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Согласно результатам исследования, уровень выкидышей среди пар, в которых мужчине было меньше 45 лет, составил 16,3%. В группах с мужчинами постарше  этот показатель вырос до 23,8%. Ученые также рассказали, что уровень успешных родов при ЭКО среди более молодых мужчин составил 41%, а среди мужчин старше 45 лет — снизился до 35,1%.

«Даже при использовании высококачественных эмбрионов, полученных от донорских яйцеклеток, мы фиксировали худшие результаты у мужчин старше 45 лет», — отметила доктор Мария Кристина Гульельмо, эмбриолог итальянской клиники Eugin, которая работала над исследованием. 

По словам ученой, полученные ею и коллегами данные свидетельствуют о необходимости пересмотра подхода к оценке фертильности, в котором традиционно основное внимание уделялось возрасту женщины. «Возраст мужчины также оказывает существенное влияние на исход беременности, и пациенты должны быть об этом информированы», — подчеркнула Гульельмо.

По словам Гульельмо, с возрастом у мужчин повышается риск фрагментации ДНК в сперматозоидах. Это может негативно сказаться как на генетической целостности, так и на функциональном качестве спермы, что, в свою очередь, ухудшает развитие эмбриона и повышает вероятность выкидыша, сказала ученая.

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По данным издания, ученая представит выводы из исследования на ежегодной конференции Европейского общества репродукции человека и эмбриологии в Париже.

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