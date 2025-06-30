Ученые назвали плюсы и минусы веганства в детстве

Веганская диета может быть безопасна и даже полезна для детей, если она учитывает потребность организма в питательных веществах, однако ошибки в составлении рациона могут приводить к дефицитам и болезням, сообщает Би-би-си со ссылкой на исследования и комментарии британских диетологов.

Федерика Амати, диетолог из Имперского колледжа Лондона, рассказала, что растительная диета улучшает здоровье сердца и сосудов, а также снижает уровень «плохого» холестерина (липопротеинов низкой плотности), что приводит к уменьшению риска сердечных приступов и инсультов. Также веганство связано со снижением риска диабета II типа и некоторых видов рака, в том числе колоректального.

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При этом у многих веганов развивается дефицит витамина B12, который обычно люди получают из продуктов животного происхождения. Этот микроэлемент может содержаться и в растительной пище: дрожжах, водорослях нори, растительном молоке и сухих завтраках. Также можно принимать B12 в виде добавки.

Витамин B12 необходим для передачи нервных импульсов, а также для выработки эритроцитов. Французские медики описывали случаи дефицита B12 и неврологических проблем у младенцев, которых кормили грудью матери-веганки.

Также детям-веганам может не хватать жирных кислот омега-3. Например, ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) и ДГК (докозагексаеновая кислота) встречаются только в жирной рыбе и водорослях. Другой тип омега-3, АЛК (альфа-линоленовая кислота), содержится в семенах чиа и льна.

Дефицит питательных веществ у детей может приводить к серьезным последствиям, отмечает Би-би-си. Так, в Италии в 2016 году органы опеки забрали ребенка, у которого был критически низкий уровень кальция в крови, а в Бельгии в 2017 году были осуждены родители умершего семимесячного мальчика, которого они кормили исключительно растительным молоком из овса, гречки, риса и киноа.

Авторы исследования 2021 года среди польских детей, которые придерживались веганской, вегетарианской и всеядных диет, сообщили, что у детей-веганов наблюдается более низкий уровень кальция, а также у них повышен риск дефицита железа и витамина B12. При этом веганы оказались более стройными, у них был ниже уровень холистерина, а также наблюдалось меньше признаков воспаления в организме.

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Малгожата Десмонд, клинический диетолог и почетный научный сотрудник Университетского колледжа Лондона, сообщила Би-би-си, что в среднем дети-веганы ниже на три-четыре сантиметра. Также плотность костной ткани у них оказалась на 6% ниже, чем у всеядных детей. Десмонд предупредила, что кости формируются до 25-30 лет, после чего их плотность постоянно снижается, поэтому у детей с менее развитой костной тканью выше риск остеопороза и переломов в более позднем возрасте.

Все эксперты, которых опросило Би-би-си, отметили, что родителям важно узнавать больше информации о таких питательных веществах, как кальций, железо, витамины D и B12, чтобы составить правильный рацион для своих детей. Также Амати порекомендовала обращаться к детским диетологам и следить за задержками роста и развития детей.