СМИ: Трамп запретил чиновникам вести записи

После возвращения в Белый дом Дональда Трампа американская культура бюрократии стремительно меняется — новая администрация запрещает отвечать на запросы в письменном виде, вести записи совещаний, а указания часто даются по телефону, чтобы их было невозможно отследить по «бумажному следу». Об этом со ссылкой на несколько десятков анонимных источников пишет The Washington Post.

Личное и рабочее общение между чиновниками и политиками проходит за закрытыми дверями, на улице или в мессенджере Signal с настроенным автоудалением сообщений вместо стандартных рабочих переписок. Сотрудники администрации боятся сокращений из-за возможных обвинений в несогласии с политикой Трампа, Белый дом считает эти требования допустимой нормой для борьбы с утечками информации в СМИ.

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«Президент не терпит утечек, особенно тех, которые могут поставить под угрозу нашу национальную или внутреннюю безопасность», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Один из источников рассказал журналистам, что администрация Трампа решительно настроена наказать людей, выдающих информацию. О косвенных успехах этой политики, как отмечает The Washington Post, можно судить по отсутствию утечек при ударе США по Ирану, который состоялся 22 июня.

При этом, как рассказали федеральные служащие, предыдущие администрации также требовали от чиновников сохранять в тайне конфиденциальную информацию, устройства политиков и бюрократов давно контролируются, закон прямо запрещает сотрудникам администрации публично высказывать свои политические взгляды или участвовать в политических кампаниях во время работы. Однако требования Трампа, как отмечается в тексте, приводят к значительному уменьшению прозрачности.

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Также чиновники по требованию политиков цензурируют документы — они удаляют из них упоминания таких терминов как «малообеспеченные группы населения», «чернокожие», «латиноамериканцы», «гендеры», «разнообразие» и «справедливость в отношении здоровья». Сами требования перестать употреблять такие словосочетания также высказываются устно или на видеозвонках, во время которых не ведется запись.