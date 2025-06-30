Трамп нашел группу «очень богатых людей» для покупки TikTok

Президент США Дональд Трамп заявил, что соцсеть TikTok может быть продана «группе очень богатых людей». По его словам, сделка еще не завершена, но переговоры ведутся, а раскрыть детали он обещал «примерно через две недели». При этом Трамп допустил, что для заключения сделки потребуется согласие председателя КНР Си Цзиньпина — и выразил уверенность, что оно будет получено, передает Reuters.

«Думаю, председатель Си сделает это», — заявил Трамп в интервью Fox News в эфире программы Sunday Morning Futures.

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Весной 2024 года Конгресс США принял закон, обязывающий китайскую компанию ByteDance продать американское подразделение TikTok. В противном случае приложение должно было быть заблокировано в США с 19 января 2025 года, за день до инаугурации нового президента.

Главным аргументом сторонников закона стала национальная безопасность: по мнению законодателей, китайские власти могут потребовать от ByteDance передавать им данные американских пользователей. TikTok и ByteDance неоднократно отвергали эти обвинения, заявляя, что таких запросов не получали и не выполнили бы их.

Тем не менее, Конгресс одобрил закон, и вопрос о продаже TikTok был переведен в практическую плоскость. Судебные иски владельцев соцсети не помогли: Верховный суд США отклонил апелляцию о неконституционности закона.

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После инаугурации в январе Трамп начал откладывать вступление закона в силу. Сначала крайний срок продажи был сдвинут до 5 апреля, затем — еще на 75 дней. Последнее продление состоялось 19 июня: теперь ByteDance обязана завершить сделку по продаже TikTok до 17 сентября 2025 года.

По данным источников в американской администрации, на протяжении весны рассматривались несколько потенциальных покупателей, однако ни один из них не довел сделку до конца. Трамп не уточнил, идет ли речь о тех же компаниях или людях, с которыми вели переговоры ранее, или о новой группе.

В прошлом обсуждалось участие в покупке соцсети нескольких структур — от Oracle и Walmart до различных инвестиционных фондов из США и стран Ближнего Востока. Не исключено, что к переговорам подключились новые игроки — возможно, из числа тех, кто ранее не рассматривался в качестве кандидатов.