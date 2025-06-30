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Мир

Трамп нашел группу «очень богатых людей» для покупки TikTok

2 минуты чтения 13:10

Президент США Дональд Трамп заявил, что соцсеть TikTok может быть продана «группе очень богатых людей». По его словам, сделка еще не завершена, но переговоры ведутся, а раскрыть детали он обещал «примерно через две недели». При этом Трамп допустил, что для заключения сделки потребуется согласие председателя КНР Си Цзиньпина — и выразил уверенность, что оно будет получено, передает Reuters.

«Думаю, председатель Си сделает это», — заявил Трамп в интервью Fox News в эфире программы Sunday Morning Futures.

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Весной 2024 года Конгресс США принял закон, обязывающий китайскую компанию ByteDance продать американское подразделение TikTok. В противном случае приложение должно было быть заблокировано в США с 19 января 2025 года, за день до инаугурации нового президента.

Главным аргументом сторонников закона стала национальная безопасность: по мнению законодателей, китайские власти могут потребовать от ByteDance передавать им данные американских пользователей. TikTok и ByteDance неоднократно отвергали эти обвинения, заявляя, что таких запросов не получали и не выполнили бы их.

Тем не менее, Конгресс одобрил закон, и вопрос о продаже TikTok был переведен в практическую плоскость. Судебные иски владельцев соцсети не помогли: Верховный суд США отклонил апелляцию о неконституционности закона.

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После инаугурации в январе Трамп начал откладывать вступление закона в силу. Сначала крайний срок продажи был сдвинут до 5 апреля, затем — еще на 75 дней. Последнее продление состоялось 19 июня: теперь ByteDance обязана завершить сделку по продаже TikTok до 17 сентября 2025 года.

По данным источников в американской администрации, на протяжении весны рассматривались несколько потенциальных покупателей, однако ни один из них не довел сделку до конца. Трамп не уточнил, идет ли речь о тех же компаниях или людях, с которыми вели переговоры ранее, или о новой группе.

В прошлом обсуждалось участие в покупке соцсети нескольких структур — от Oracle и Walmart до различных инвестиционных фондов из США и стран Ближнего Востока. Не исключено, что к переговорам подключились новые игроки — возможно, из числа тех, кто ранее не рассматривался в качестве кандидатов.

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