Китайскую девочку месяц рвало живыми червями

Восьмилетняя жительница китайского Янчжоу месяц страдала от загадочного недуга: каждый раз при рвоте из ее рта выходили живые черви. После серии неудачных визитов к врачам, в проблеме разобрались специалисты местного Центра по контролю заболеваний — и причина оказалась пугающе бытовой, пишет South China Morning Post.

В течение месяца родители восьмилетней девочки из города Янчжоу (провинция Цзянсу, восточный Китай) не могли понять, что происходит с их дочерью. Каждый эпизод рвоты сопровождался появлением живых червей длиной около одного сантиметра. При этом ни один другой член семьи не испытывал подобных симптомов.

Отчаявшись, родители обратились в Детскую больницу при Сучжоуском университете. Там доктор Чжан Бинбинг посоветовала отнести одного из червей в местный Центр по контролю и профилактике заболеваний. Эксперты сразу узнали насекомое — это были дренажные мухи, также известные как канализационные мухи или бабочницы, которых однажды уже находили в организме 60-летней женщины.

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Эти насекомые распространены в Китае, особенно в южных регионах с влажным климатом. Они обитают в сырых помещениях — чаще всего в ванных, кухнях и туалетах. По словам представителя Центра по контролю заболеваний в Янчжоу Сюй Юхуэя, в данном случае личинки, вероятно, попали в организм ребенка через загрязненную воду: «Когда ребенок чистит зубы или смывает воду в туалете, брызги воды могут попасть в рот», — пояснил он.

История вызвала бурную реакцию в китайских соцсетях. Многие пользователи признались, что регулярно сталкиваются с этими мухами в быту — и теперь начинают паниковать. «У нас в туалете их полно. Я раньше просто хлопала их ладонью… Теперь мне страшно», — пишет одна пользовательница.

«Это были мои ночные кошмары. Они заполонили весь туалет, даже залетали в гостиную. Пришлось обрабатывать все дезинфицирующим средством», — добавляет другая.

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Хотя эти насекомые не передают болезни через кровь, они могут быть источником серьезного заражения — особенно если контактировать с ними руками. Врачи не советуют убивать этих мух ладонью: бактерии с тела насекомого могут остаться на коже и попасть в глаза или рот при прикосновениях.

Для борьбы с мухами специалисты рекомендуют использовать кипяток с солью и содой, а еще лучше — тщательно мыть и сушить все влажные зоны в квартире.