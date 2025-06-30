Появился первый китайский аналог известного препарата для снижения веса

Китайская биотехнологическая компания Innovent Biologics, базирующаяся в Сучжоу, получила одобрение на препарат Mazdutide — первую китайскую альтернативу GLP-1-препаратам от мировых лидеров Novo Nordisk (Wegovy) и Eli Lilly (Mounjaro). Это может значительно изменить рынок терапии ожирения в Китае, где, согласно прогнозам, к 2050 году от лишнего веса будут страдать более 600 миллионов человек, пишет Bloomberg.
Китайский рынок только формируется, но аналитики прогнозируют его рост до 5,6–11,4 миллиарда долларов в год. При этом локальные разработки и дженерики могут сделать лечение доступнее. По данным LEK Consulting, в стране сейчас ведется более 30 разработок препаратов от ожирения на поздних стадиях, а некоторые из них уже лицензированы крупным западным фармкомпаниям.
Китайские производители предлагают новые подходы, например Gan&Lee тестирует препарат с приемом раз в две недели, Laekna разрабатывает средство, сохраняющее мышечную массу при похудении, Sciwind планирует в 2026 году вывести на рынок ecnoglutide, обеспечивающий >15% потери веса за 48 недель.
Несмотря на недоверие к местным дженерикам и высокое доверие к зарубежным препаратам, китайские компании имеют преимущество в клинических данных, производстве и коммерциализации.
Истечение патента на семаглутид в Китае в 2025 году может открыть рынок для более дешевых аналогов, а иностранные производители, по мнению аналитиков, будут вынуждены снижать цены. На фоне государственной кампании по борьбе с ожирением спрос уже превышает предложение. В ближайшие годы конкуренция в Китае обещает быть острее, чем где-либо в мире.