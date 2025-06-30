Порку и лишение свободы ввели власти Ирана за использование Starlink и обход блокировок в интернете

В Иране парламент принял закон, запрещающий использование, покупку, продажу, импорт, производство и распространение «с намерением противостоять системе» любых интернет-средств и коммуникационных устройств, не прошедших внутреннюю сертификацию, включая оборудование Starlink, сообщает Isna.

За нарушение запрета предусмотрена уголовная ответственность и наказания в виде штрафов, публичной порки или лишения свободы на срок до двух лет.

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Запрет на использование систем доступа к спутниковому интернету Starlink существовал в Иране и раньше. Тем не менее необходимое оборудование доступно на иранском черном рынке, а количество пользователей Starlink в стране, по данным информагентство West Asia News Agency, за последние два года резко возросло, достигнув отметки в 30 тысяч человек.

В свою очередь, израильское издание Jerusalem Post оценивает количество иранских пользователей Starlink в 20 тысяч. По его данным, цена терминала, необходимого для подключения, на иранском черном рынке составляет две тысячи долларов, что почти в 20 раз больше средней месячной зарплаты в стране.

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Ранее агентство Bloomberg сообщало, что во время «12-дневной войны», начавшейся с израильских ударов по Ирану 13 июня, Тегеран ввел «почти полное отключение интернета по всей стране». «В связи с особыми условиями в стране и мерами компетентных органов были введены временные ограничения на доступ в интернет», — заявили тогда в иранском министерстве связи. По данным на 22 июня, Иран «остается в значительной степени оффлайн».