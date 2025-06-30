Одиночество убивает около 100 человек в час

Комиссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по социальным связям представила глобальный доклад о масштабах одиночества и социальной изоляции. По ее данным, каждый шестой житель Земли испытывает болезненное чувство одиночества, что негативно отражается на здоровье. Кроме того, как сообщает пресс-служба организации, одиночество ежегодно уносит около 871 тысячи жизней — примерно 100 человек в час.

По словам сопредседателя комиссии, бывшего главного санитарного врача США Вивека Мерти, впервые одиночество и изоляция рассматриваются в докладе как системная проблема современности. В документе предложена дорожная карта по укреплению социальной жизни, что, как отмечают авторы, может принести пользу для здравоохранения, образования и экономики.

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ВОЗ определяет одиночество как субъективное несоответствие между желаемым и реальным уровнем социальных контактов, а социальную изоляцию — как объективное отсутствие таких связей. Генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что одиночество «губительно для человека, семьи и общества» и требует срочных мер, включая усиление взаимодействия на цифровом и социальном уровнях.

С одиночеством сталкиваются люди любого возраста, но чаще – молодежь и жители стран с низким и средним уровнем дохода. От 17% до 21% лиц в возрасте от 13 до 29 лет признаются, что ощущают одиночество, при этом такое состояние больше всего распространено среди подростков. В странах с низким уровнем дохода одинокими себя считают примерно 24% респондентов, что вдвое больше, чем в странах с высоким уровнем дохода (примерно 11%).

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Данных о распространенности социальной изоляции недостаточно, она, согласно оценкам, характерна для трети пожилых людей и четверти подростков. Особо уязвимыми группами являются люди с инвалидностью, беженцы, мигранты, ЛГБТ‑сообщество и этнические меньшинства.

По словам экспертов, последствия одиночества негативно сказываются на психическом и физическом здоровье. Оно влияет даже на образование — у одиночек ухудшается успеваемость на 22%. На коллективном уровне оно ослабляет социальную сплоченность и приводит к миллиардным потерям из-за снижения производительности труда и роста расходов на здравоохранение.