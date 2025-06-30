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Мир

Крематорий годами хранил сотни тел умерших и выдавал их родственникам поддельный прах

2 минуты чтения 21:42 30 июня

В мексиканском штате Чиуауа на севере страны на границе с США, в крематории города Сьюдад-Хуарес обнаружили более 380 тел умерших людей, которые не были кремированы, а их родственникам вместо праха выдавали «другой материал». Об этом сообщает The Guardian и местные СМИ.

Представитель прокуратуры штата Чиуауа Элой Гарсия рассказал, что тела складывали в хаотичном порядке в разных комнатах крематория, где нет системы охлаждения. Тела бальзамировали и «просто бросали без разбора, одно на другое на полу». Среди умерших были мужчины, женщины и дети. 

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По словам главы прокуратуры штата Сесара Хауреги, все они, вероятно, умерли естественной смертью в период с 2020 года по настоящее время. Гарсия добавил, что вместо праха родственникам выдавали «другой материал», однако что именно, пока неизвестно.

После обнаружения тел владелец крематория и один из его сотрудников сдались прокуратуре. Отмечается, что прокуратура штата и Государственная комиссия по защите здоровья сначала посчитали случившееся административным правонарушением, но не преступлением, однако позже Хауреги назвал произошедшее возможным случаем мошенничества и противоправного действия, связанного с ненадлежащим обращением с телами.

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Гарсия, в свою очередь, заявил о «небрежности и безответственности» владельцев крематория, добавив, что все подобные предприятия «знают, какова их ежедневная мощность по кремации». «Вы не можете принять больше [тел], чем можете переработать», — отметил представитель прокуратуры.

Теперь за пределами крематория оборудовали передвижную лабораторию судебно-медицинской службы, а также бокс с холодильной системой, куда перенесли тела, помещенные в мешки.

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